Samahara revela la IMPACTANTE cifra que gana como influencer: "Más que Dina Boluarte"

La presentación de Samahara Lobatón al sillón rojo de El valor de la verdad no pasó desapercibido. La joven influencer decidió abordar uno de los temas que más curiosidad despierta entre sus seguidores: cuánto dinero puede llegar a ganar gracias a su presencia en redes sociales y campañas publicitarias.

Durante la entrevista, Samahara se mostró en confianza con Beto Ortiz, aunque en un inicio intentó esquivar la pregunta sobre sus ingresos. Con una respuesta breve señaló que le iba "muy bien" y que podía vivir tranquila con lo que recibía mensualmente. Sin embargo, las insistencias del conductor cambiaron el rumbo de la conversación.

¿Cuánto gana Samahara como influencer?

Fue entonces cuando la ex chica reality reveló que en un "buen mes" puede generar hasta S/40.000 , mientras que en uno malo bordea los S/10.000. La cifra impactó a Beto Ortiz, quien no dudó en bromear asegurando: "Sabes que ganas más que Dina Boluarte" , en referencia a la presidenta del Perú.

Samahara dejó en claro que la vida de influencer no siempre es estable y que existen temporadas en las que las campañas escasean. "No todos los meses son buenos", reconoció, haciendo hincapié en que sus ingresos dependen directamente de la demanda de marcas y de la actividad en redes sociales.

Frente a estas declaraciones, Beto Ortiz no dudó en realizar cálculos aproximados y estimó que, si se mantiene un equilibrio entre buenos y malos meses, Samahara podría superar los S/300.000 al año. La influencer, entre risas, optó por relativizar esa cifra, afirmando que sus ingresos fluctúan constantemente y que no siempre llegan a los montos señalados.

Samahara confiesa que Bryan le fue infiel

En la pregunta 17, Samahara confirmó la traición de Bryan y señaló que se enteró porque la información se filtró en la prensa de espectáculos. Además, reveló que el cantante de salsa mantenía conversaciones subidas de tono con otras mujeres.

"Tuvo bastantes conversaciones con otras mujeres, conversaciones calientes. Pasó el límite, no sé si eran hot, las puertas se abren",dijo la hija de Melissa Klug de manera metafórica.

Además, contó que esos episodios de infidelidad casi le cuestan su familia a Bryan, ya que ella decidió abandonar la casa que compartían tras enterarse de la traición. Explicó que fue ella quien decidió salir de allí y no sacar al cantante.

Es así que, el testimonio de Samahara Lobatón causó revuelo en televisión y redes sociales, dejando en evidencia que el mundo digital ofrece oportunidades únicas, pero también retos importantes para quienes deciden convertirlo en su principal fuente de ingresos.