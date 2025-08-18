Samahara Lobatón confiesa lo estricta que fue su mamá Melissa Klug: "Lo necesitaba"

Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" e impactó al contar que en su adolescencia recibió fuertes castigos por parte de su madre Melissa Klug. La joven no dudó en reconocer que vivió una etapa complicada con fiestas, amistades peligrosas y hasta consumo de drogas. Con crudeza y sinceridad, confesó cómo esas experiencias marcaron su vida y su relación familiar.

Samahara Lobatón cuenta lo dura que fue Melissa Klug en su crianza

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, no se guardó nada en su paso por el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". A sus 23 años, la influencer contó que en su adolescencia llegó a probar drogas, pero aseguró que no pasó a mayores porque su mamá siempre la controló con mano dura.

"He probado, pero para eso estaba 'Hitler', mi mamá, ella te volteaba", confesó con total sinceridad, dejando a Beto Ortiz y al público sorprendidos.

Samahara dejó claro que los duros castigos de Melissa Klug fueron, en su momento, necesarios para ponerle límites.

"Lo necesitaba. Me volteaba desde que ingresaba a la casa, por algo ha vivido tanto", dijo con un tono entre serio y reflexivo. Cuando Beto le preguntó si esos castigos eran con chancleta o correa, la joven no dudó en responder: "Mi mamá no necesitaba nada de eso. Era puñetazo limpio. Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente".

Pese a lo fuerte de su relato, Samahara Lobatón aclaró que nunca respondió a esos golpes ni intentó defenderse.

"Es tu mamá y no puedes responderle un golpe. Uno no puede levantarle la mano a su madre, así te duela lo que pase", aseguró.

Estas palabras reflejaron que, aunque hubo momentos difíciles, siempre mantuvo respeto por la "Blanca de Chucuito".

Una adolescencia rebelde

La ex chica reality reconoció que su etapa adolescente estuvo llena de fiestas, amistades rebeldes y decisiones que pudieron haberla llevado por un mal camino. Fue allí donde la estricta disciplina de Melissa jugó un papel clave.

Beto Ortiz, impactado por el testimonio, trató de suavizar la tensión con una frase que arrancó risas nerviosas: "Imagínate que hubiera sido mano blanda, capaz te convertías en una asesina en serie".

Samahara no negó lo duro de su crianza, pero resaltó que gracias a eso pudo poner freno a los excesos en su vida. La influencer narró sin victimizarse cómo esos episodios marcaron su relación con su madre, dejándole claro que Melissa siempre estuvo dispuesta a poner límites, aunque fuera de la manera más fuerte.

Con estas confesiones en "El Valor de la Verdad", Samahara Lobatón volvió a estar en boca de todos al hablar de lo estricta que fue su mamá Melissa Klug.