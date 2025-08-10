Dayanita niega haberle puesto una orquesta a su exnovio y lo defiende: "Estuvo en mis peores momentos"

Dayanita se confesó en una íntima entrevista en el programa Esta Noche y aseguró que la decisión de formar una orquesta de salsa no fue por sugerencia de su exnovio, Miguel Rubio, sino por decisión propia. Además, indicó que él la apoyó en los momentos más difíciles de su vida y descartó que la haya "sangrado".

Dayanita saca las garras por Miguel Rubio

Durante la conversación con Ernesto Pimentel, la actriz cómica confesó que se arrepiente de haberle abierto su corazón a sus exparejas. Ernesto le preguntó directamente si su relación con Miguel había llegado a su fin y Dayanita asintió: "Mi relación, literalmente, se puede decir que sí".

Sin embargo, cuando el conductor le preguntó si su relación había sido mancomunada, ya que él es músico y ella lanzó una orquesta donde él era el cantante principal, Dayanita negó que haya sido influenciada por Miguel para emprender en el rubro artístico.

"Las decisiones que yo tomé para realizar con la música no han sido porque él me lo dijo ", afirmó. Además, dijo que tenían claro que todo negocio tiene riesgos. "Hay muchos negocios de otro tipo que he hecho", agregó.

Cuando la popular Chola Chabuca le preguntó si Miguel la había sangrado, Dayanita lo negó rotundamente y, por el contrario, resaltó la compañía que el músico le brindó durante los últimos meses, cuando decidió retirarse de JB en ATV.

" Él ha estado conmigo en mis peores momentos desde que me alejé de la televisión. Incluso me acompañó en la temporada de circo, pero estuvo conmigo arrastrando todos los problemas que yo tenía y los ataques que me hacían", sentenció.

Dayanita se reencuentra con su madre

Durante la emisión, Dayanita también se mostró sorprendida al ver a su madre ingresar al set. Doña Rosa no solo la abrazó, sino que también le dedicó un conmovedor mensaje de apoyo, reconociendo las dificultades que su hija enfrenta y su esfuerzo por salir adelante

"Como mamá, también le digo que siga adelante con todas las cosas que están pasando. Solo Dios le puede ayudar. Prometo siempre cuidarla, darle todo lo que no pudimos tener. Prometo ser mejor persona, pero sé que para mí es difícil", expresó con la voz entrecortada.

De esta manera, Dayanita dejó claro que Miguel Rubio fue un pilar importante en su vida reciente, acompañándola incluso en su retiro televisivo y temporada circense. Negó rotundamente que él se haya aprovechado económicamente de su relación.