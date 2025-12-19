RADIO KARIBEÑA EN VIVO
No quieren verla

Romina Gachoy revela que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos, pero terminó decepcionándolos

Romina Gachoy contó que los menores aceptaron ver a su madre Angie Jibaja, pero tras sus publicaciones en redes, se sintieron decepcionados y decidieron alejarse otra vez.

Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reunió con sus hijos, pero ellos decidieron alejarse.
Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reunió con sus hijos, pero ellos decidieron alejarse. (Composición Kariebeña)
19/12/2025

Tras rumores sobre un posible reencuentro entre Angie Jibaja y los hijos que tuvo con Jean Paul Santa María, fue Romina Gachoy quien salió a aclarar lo sucedido. La modelo uruguaya confirmó que sí hubo un acercamiento entre la "Chica de los tatuajes" y los menores, pero lamentablemente todo terminó mal.

Romina Gachoy revela que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos

Luego de rumores sobre un posible reencuentro entre Angie Jibaja y los hijos que tuvo con Jean Paul Santa María, fue Romina Gachoy quien aclaró toda la verdad. La modelo uruguaya confirmó que sí hubo un acercamiento entre la "Chica de los tatuajes" y los menores, pero lamentablemente, todo terminó con una nueva decepción.

"A mí hace muchísimos días atrás me escribió su mami. Yo tengo una muy buena relación con Maggie. Para decirme que efectivamente Angie iba a venir para acá, para Perú, y que quería ver la posibilidad de ver a los chicos. Yo le dije lo mismo que le digo siempre, y es: 'si los chicos quieren, obvio que sí'", contó Romina en entrevista con "América Hoy".

La uruguaya confesó que, al principio, los menores no querían reencontrarse con su madre biológica. Sin embargo, ella intercedió para acercarlos nuevamente.

"Los dos me dijeron: 'No quiero, mami, la verdad es que no me siento cómodo'. Lo entendí y lo respeté. Pero al día siguiente se comunica Angie conmigo directamente, todo en buena onda, para decirme que estaba en Lima y quería verlos. Yo le respondí con respeto y le dije que iba a intentar hablar con los chicos nuevamente", explicó Romina.

@ameg_pe

19.12.25. Romina Gachoy revela que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos, pero terminó decepcionándolos. Fuente: América Hoy

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

A pesar de la negativa inicial, la pareja de Jean Paul conversó con los pequeños para lograr convencerlos. Finalmente, los hijos de Angie aceptaron verla. 

"Les dije: 'Amores, no perdemos nada dándole una nueva oportunidad'. Y yo (le dije): 'Ya hablé con ellos y los convencí de que ellos quieran verte'. (Dije) 'Yo ya hablé con ellos y los convencí de que quieran verte. No la embarres, por favor'. Y ella me dijo que esta vez me prometía que no nos iba a decepcionar. Y los chicos se fueron un ratito a almorzar con ella. La vieron y todo bien", contó.

"Los chicos se sintieron decepcionados"

Pero la calma duró poco. Romina relató que, después del reencuentro, los menores se enteraron de que Angie había publicado mensajes en redes sociales donde hablaba mal de ella, y eso los afectó.

"El mayor nos dijo que ella había vuelto a hablar, que había salido en historias hablando de mí. Me dijo: 'Mami, ya no quiero verla, ya no quiero nada y la voy a bloquear'. Nuevamente la misma historia", comentó con tristeza la modelo uruguaya.

Romina aseguró que su única intención fue mantener la paz familiar y darle a Angie la oportunidad de acercarse a sus hijos, pero lamentó que la situación se repitiera. Aunque la exmodelo intentó tender puentes, Romina Gachoy recalcó que seguirá priorizando el bienestar de los pequeños.

En conclusión, el reencuentro entre Angie Jibaja y sus hijos no resultó como se esperaba. Pese a los esfuerzos de Romina Gachoy por acercarlos, las declaraciones de la modelo en redes generaron una nueva distancia. Ahora, los menores han decidido alejarse nuevamente, mientras Romina y Jean Paul Santa María continúan enfocados en proteger su estabilidad familiar y emocional.

