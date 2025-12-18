¿Angie Jibaja se reencontró con sus hijos? Jean Paul incómodo tras indirecta: "Otra habría sido la postura"

Jean Paul Santa María se contactó vía videollamada con el programa "América Hoy". Aunque fue invitado para hablar de su relación con Romina Gachoy, los conductores no pudieron evitar preguntarle por su ex, Angie Jibaja, quien recientemente regresó al Perú y lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para él y su pareja.

Jean Paul Santa María incómodo tras indirecta de Angie Jibaja

Al inicio, Jean Paul trató de mantener la calma y dejar claro que no quería opinar del tema. Cabe resaltar que el motivo de su silencio es por temas legales.

"Ustedes saben que yo de ese tema no, no comento, no hablo, sea para bien, para mal o más o menos. Yo me mantengo al margen. Disculpen, yo sé que tenemos confianza, pero ni con mi círculo más íntimo toco esos temas (¿Qué te parece si lo vemos y comentas lo que tú quieras?) ¿Qué te parece? Si lo ponen y yo mejor no lo veo y me voy... No, no, mentira. Estoy cochineando", expresó.

Sin embargo, cuando los conductores le mostraron la publicación donde Angie escribió "Ellos no están bien, pero cómo están mis bebés", Jean Paul no pudo evitar reaccionar. El exchico reality contó que desconocía completamente ese mensaje y que, si lo hubiera visto antes, las cosas habrían sido distintas.

"No estaba al tanto de ese mensaje que acaban de poner. Como dicen, ya empiezan nuevamente las indirectas. Ayer sucedió un hecho con el que estuve de acuerdo junto con mi esposa Romina. Lo conversamos, pero creo que ella no estaba al tanto de este mensaje, porque quizás si hubiese estado al tanto, creo que otra hubiera sido la postura hacia la situación que se dio ayer", dijo.

El cantante no quiso confirmar si Angie logró reencontrarse con sus hijos, aunque dejó entrever que hubo comunicación entre ambas partes. Ante la insistencia de Ethel Pozo, Jean Paul explicó que el contacto con Angie a veces resulta complicado porque las emociones se mezclan.

"Romina es más la que habla de esas cosas, yo no puedo dar tantos detalles", comentó con cautela. "A veces se desbordan emociones incoherentes, como decir 'te amo'. Cuando Romina me comentó eso yo dije: 'eso no demuestra ecuanimidad, elocuencia, estabilidad'. Es un desborde de un patrón: hoy te amo, mañana te odio. Prefiero algo más tranquilo. A mí si me puso en alerta", aclaró.

"Angie tiene cosas por sanar"

Durante el debate, Janet Barboza no se quedó callada y opinó que la modelo debería concentrarse en sanar por el bien de sus hijos.

"Yo creería que Angie tiene muchas cosas por sanar, por curar. Todavía no es consciente del daño que les hace a sus hijos. Una familia se puede construir en cinco años cuando hay amor y soporte", comentó la conductora.

Jean Paul, aunque evitó entrar en polémicas, coincidió en que hay temas que deberían manejarse con más madurez y discreción. A pesar de la incomodidad que mostró, Jean Paul aclaró que no busca pelear ni generar titulares, sino proteger la tranquilidad de su familia.

"Creo que las cosas no están tan bien como dice que están", mencionó Jean Paul Santa María con un tono reflexivo.

En conclusión, Jean Paul Santa María reaccionó con sorpresa al mensaje de Angie Jibaja y dejó entrever que el tema sigue siendo delicado para él y su familia. Aunque evitó entrar en conflictos, sus palabras reflejan que aún existen tensiones no resueltas. Por ahora, el cantante prefiere mantenerse al margen y priorizar la estabilidad de su hogar junto a Romina Gachoy y sus hijos.