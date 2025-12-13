Juan Ichazo muestra video que contradice a Johana Cubillas sobre cercanía de sus hijos con Macarena

Juan Ichazo volvió a encender la polémica al publicar un video en sus redes sociales para desmentir lo que dijo la abogada de su expareja, Johana Cubillas, sobre sus hijos y la relación con Macarena Vélez. Johana había asegurado que sus pequeños no querrían ver a Macarena, pero Juan publicó un video que demostraría lo contrario.

Juan Ichazo y su video que desmentiría a la 'Nena' Cubillas sobre hijos

El argentino Juan Ichazo volvió a dar que hablar luego de publicar un video que desmentiría las declaraciones de la abogada de su expareja Johana Cubillas, quien afirmó que sus hijos no quieren ver a Macarena Vélez, la actual pareja del exfutbolista. A través de sus redes sociales, la actual pareja de Vélez dio un fuerte mensaje.

En los últimos días, la historia entre Ichazo y Cubillas ha estado llena de acusaciones, insultos y hasta amenazas de demanda. Pero ahora, Juan decidió responder sin palabras, solo con imágenes, mostrando cómo es realmente la convivencia entre Macarena y sus hijos.

A través de sus historias de Instagram, Ichazo compartió un clip en el que se puede ver a Macarena Vélez disfrutando y jugando con los pequeños, hijos que tuvo con la 'Nena'. En el video se aprecia un ambiente familiar, lleno de risas y mucha complicidad. El argentino acompañó el video con un mensaje que muchos tomaron como una indirecta para Johana.

"Los amo. Mi conducta está en los hechos, no en los gritos. La mentira necesita repetirse; la verdad, solo sostenerse", escribió Ichazo junto a las imágenes.

12.12.25 | Juan Ichazo publica video que desmentiría versión de Johana Cubillas tras revelar que sus hijos no quieren ver a Macarena Vélez. Fuente: Instagram de Juan Ichazo pic.twitter.com/532MSEGgqg — @ghelanma (@ghelanma) December 13, 2025

El video rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios entre los usuarios que siguen de cerca este mediático enfrentamiento. Muchos destacaron que los niños se ven felices y tranquilos junto a la exchica reality, lo que contradice la versión de Cubillas.

Lo que dijo la abogada de la 'Nena'

El viernes, en "Magaly TV La Firme", la abogada de Johana Cubillas sorprendió al decir que los menores no querían ver a Macarena Vélez. La letrada aseguró incluso que tenía grabaciones que comprobaban lo que revelaba.

"He visto que ella maneja muy bien la situación con sus hijos. Ayer hablé con mi colega y le dije que no venga con su nueva pareja. El hijo mayor no quiere ver a su nueva pareja, no quiere ver a Macarena. El niño habla por sí solo, yo estuve ahí y acá tengo grabaciones de los niños. Ellos dicen: 'No quiero, con Macarena no quiero'", declaró la abogada.

Con su publicación, Juan Ichazo quiso dejar claro que los hechos valen más que las palabras. La grabación muestra a los pequeños sonrientes mientras comparten un momento familiar con Macarena en un espacio de juegos.

Pese a este nuevo video, el enfrentamiento entre Juan Ichazo y Johana Cubillas parece estar lejos de terminar. La 'Nena' ha dicho que piensa divorciarse, pero solo si llegan a un acuerdo sobre la pensión de alimentos. Mientras tanto, Juan continúa defendiendo su relación con Macarena y asegura que solo quiere vivir en paz con sus hijos.

En conclusión, Juan Ichazo optó por responder a las declaraciones de la abogada de Johana Cubillas con hechos en lugar de palabras, mostrando una imagen distinta a la que se ha difundido en los últimos días. El video con Macarena Vélez y los niños refleja un ambiente de armonía que contrasta con las versiones anteriores, aunque el conflicto entre ambas partes sigue abierto.