Abogada de Johana Cubillas contó que sus hijos no quieren ver a Macarena Vélez, pareja de Juan Ichazo

La abogada de Johana Cubillas, Mónica Salas, reveló nuevos detalles sobre el proceso de divorcio que enfrenta su patrocinada con Juan Ichazo, asegurando que los hijos menores de la expareja han manifestado de manera clara que no desean tener contacto con Macarena Vélez, actual pareja del ciudadano argentino.

Según la letrada, esta postura de los menores fue considerada durante las conversaciones sostenidas entre ambas partes, lo que permitió llegar a un acuerdo respecto al régimen de visitas. En ese contexto, se determinó que Juan Ichazo podrá ver a sus hijos sin la presencia de Macarena Vélez, priorizando el bienestar emocional y la estabilidad de los menores.

Régimen de visitas para Juan Ichazo sin la presencia de Macarena Vélez

Mónica Salas precisó que dicho acuerdo ya viene aplicándose, y como ejemplo mencionó que el último fin de semana Juan Ichazo salió únicamente con sus hijos, cumpliendo con lo establecido. Indicó que esta medida responde al objetivo de evitar situaciones que puedan generar incomodidad o afectación emocional en los menores durante el proceso de separación.

La abogada subrayó que todas las decisiones adoptadas hasta el momento tienen como eje central la protección de los derechos y la tranquilidad de los niños, especialmente en un contexto familiar marcado por la exposición mediática.

Johana Cubillas dispuesta a firmar el divorcio de inmediato

En otro punto, Salas señaló que Johana Cubillas está dispuesta a firmar el divorcio de manera inmediata, siempre que se garantice un aspecto fundamental: un pago formal, regular y constante de la pensión de alimentos.

Juan Ichazu y Macarena Vélez se han mostrado muy felices en redes sociales

La letrada explicó que, si bien existe voluntad de avanzar rápidamente con la disolución del vínculo matrimonial, la estrategia legal prioriza asegurar la estabilidad económica de los menores mientras el proceso legal continúa en trámite. "Lo más importante es que los hijos cuenten con una pensión que se cumpla de forma ordenada y sostenida en el tiempo", indicó.

Cabe mencionar que la abogada de Johana Cubillas reveló que existe una fotografía muy personal de Juan Ichazo, tomada el 12 de febrero, la cual será presentada como elemento probatorio dentro del proceso de divorcio por presunta "conducta deshonrosa".

Según detalló, la imagen evidenciaría que la pareja aún mantenía una relación conyugal en esa fecha, lo que contradice la versión de Ichazo, quien ha sostenido que la separación se habría producido a finales de enero. Este material, afirmó Salas, será clave para sustentar la posición legal de Cubillas ante las autoridades correspondientes.

En resumen, el proceso de divorcio entre Johana Cubillas y Juan Ichazo continúa desarrollándose en el ámbito legal, mientras ambas partes buscan alcanzar acuerdos que permitan cerrar este capítulo de manera ordenada.