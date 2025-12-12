RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Johana Cubillas acusa a Juan Ichazo de mentirle a Macarena: "Ella cree todo lo que dice, pero la realidad es otra"

Johana Cubillas cuestionó la versión de Juan Ichazo sobre el fin de su relación y aseguró que él le ocultó información a Macarena Vélez.

Johana Cubillas arremete contra Juan Ichazo y lo acusa de mentir sobre app de citas. (Composición: La Karibeña)
12/12/2025

La tensión entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez volvió a crecer luego de que el futbolista insinuara que su exesposa usó una app de citas cuando aún seguían juntos. Sus palabras reavivaron el conflicto que arrastran desde inicios de año. Frente a ello, la influencer se defendió y lanzó fuertes afirmaciones sobre la complicada convivencia que mantenían pese a su separación.

Johana Cubillas aclara fechas y acusa a Ichazo de mentir

En 'América Hoy', Johana Cubillas se refirió a las recientes declaraciones de Ichazo, quien sugirió que ella habría sido infiel al aparecer en la aplicación Bumble. La exdel futbolista aseguró que él intenta invertir la situación y que ambos compartían el mismo espacio a pesar del distanciamiento.

"Estoy cansada de que este tipo mienta, ahora dice que le he sacado la vuelta porque estaba en Bumble. Nosotros estuvimos hasta el 25 de enero, que volvimos de Estados Unidos. Luego Juan empezó a hacer su vida, pero se quedaba en mi casa, dormía en mi casa", afirmó tajante.

Cubillas también comentó que, al revisar las fechas en las que Ichazo ya se mostraba con Macarena Vélez, descubrió conversaciones que él habría sostenido con otras mujeres para encuentros casuales.

"Me molesta que saque lo de Bumble como si él no hubiera estado en Bumble. Ahora he escuchado a Macarena dar las fechas. Que le pregunte a Juan si era la única persona con la que hablaba. Él quiere voltearme la torta porque sabe que todo lo que digo es verdad. Ella dice que lo conoce desde el último día de enero, pero tengo pruebas de chicas que han estado hablando con él el 7 y 8 de febrero para verse en encuentros casuales. Ella cree todo lo que él le dice, pero la realidad es otra", señaló.

@rkt696

Johana Cubillas contra Juan Ichazo

♬ sonido original - rkt696

Macarena Vélez 'saca cara' por el ex la 'Nena'

La joven Macarena Vélez se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre los problemas que hay entre su pareja Juan Ichazo y su aún esposa Johana Cubillas, madre de sus dos hijos. 

"De verdad, de lo que yo sé y veo, hasta conozco a su familia, Juan no es una persona agresiva, no es una persona que trata mal a otra persona. Si realmente hubiera esas pruebas, no crees que estaría acá, ya te lo habrían mandado (¿Pruebas de qué?) de que Juan se maneja agresivamente", expresó la joven en el programa. 

En esa misma línea donde la joven que viene conociendo al argentino durante una convivencia de 8 meses, Magaly le cuestiona cuánto tiempo tolerará este problema que carga Juan Ichazo con su ex, con quien tendrá vínculo por toda su vida por sus dos menores hijos. 

Ante esto, la ex de Said Palao señaló que sí se llevó de gratis todo el problema que tiene el argentino con la 'Nena', pero que de igual forma no piensa dejarlo. 

"En realidad, nosotros como pareja sí, pero claro con todo esto que pasa que nos involucran y me involucran de gratis, sí es bastante fastidioso. Nosotros estamos muy enamorados, nos amamos muchísimo, nos queremos de una manera súper bonita. Por qué tengo que dejar de lado eso simplemente porque la otra persona no puede con las cosas. Me parecería algo injusto", dijo. 

La disputa entre Juan Ichazo y Johana Cubillas continúa creciendo y ahora involucra directamente a Macarena Vélez, quien no piensa apartarse del argentino pese al conflicto. Mientras Johana insiste en que su versión está respaldada por pruebas, Ichazo y Macarena mantienen su postura y buscan dejar atrás las acusaciones.

