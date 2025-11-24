RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡CONFIRMADO!

Liga 1 2025: Playoff por Perú 2 ya tiene fechas confirmadas para Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Se confirmaron las fechas de los encuentros entre Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC para definir al subcampeón y la clasificación a Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima y Sporting Cristal se preparan para semifinales de playoffs en Liga 1 2025.
24/11/2025

La última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se disputó este domingo 23 de noviembre, marcando el cierre de la temporada regular y confirmando los equipos clasificados a los torneos internacionales, así como los descendidos. Además, se definió el formato y los enfrentamientos para los Playoff que determinarán al subcampeón del fútbol peruano.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en semifinales

Tras vencer a Sport Huancayo como visitante, Cusco FC aseguró el segundo puesto en la Tabla Acumulada con 70 puntos y clasificó directamente a la final de los playoffs. Por su parte, Alianza Lima goleó 3-0 a UTC y tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en las semifinales para intentar llegar a la definición.

El primer duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para el martes 2 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de Lima. El partido de vuelta se jugará el sábado 5 de diciembre a la misma hora en el Estadio Alejandro Villanueva. 

Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha confirmado si los encuentros permitirán la presencia de hinchadas de ambos equipos, por lo que se espera un pronunciamiento en los próximos días.

¿Cómo se juegan los playoffs de la Liga 1 2025?

El sistema de Playoff contempla enfrentamientos de ida y vuelta entre el tercer y cuarto lugar de la tabla acumulada. El perdedor de esta fase clasificará a la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores, mientras que el ganador disputará la final contra el segundo del acumulado, con la posibilidad de asegurar un cupo directo a la fase de grupos del torneo continental. 

El derrotado de esta eliminatoria avanzará a la Fase 2 de la Libertadores 2026. Este formato se planteó con la intención de generar semifinales por el título nacional; sin embargo, Universitario se proclamó tricampeón tras ganar tanto el Apertura como el Clausura, dejando únicamente la definición del subcampeonato para los Playoff.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Liga 1 2025?

La Fase 2 iniciará con el partido de ida entre Cusco FC y el ganador de Alianza Lima vs. Sporting Cristal, programado para el miércoles 10 de diciembre (estadio por confirmar). El partido de vuelta se disputará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde se definirá al subcampeón de la Liga 1 2025.

Con Cusco FC en la final y Universitario asegurando el tricampeonato, Alianza Lima y Sporting Cristal se preparan para un duelo clave por el subcampeonato. Los partidos prometen intensidad, y los aficionados esperan disfrutar de una definición vibrante con posible doble hinchada.

Temas relacionados alianza lima Cusco FC Deportes Liga 1 Sporting Cristal Torneo Apertura 2025 universitario

