Universitario derrotó a Alianza Lima por penales y se coronó ganador Torneo Clausura Femenino 2025

Universitario de Deportes consiguió un triunfo clave y celebró en el estadio Alejandro Villanueva tras vencer por penales a Alianza Lima en una final cargada de tensión y dramatismo. Con este resultado, las cremas se adjudican el Torneo Clausura Femenino 2025 y volverán a enfrentar a las blanquiazules en la gran final nacional de diciembre.

Universitario se impone en un duelo intenso y gana por penales

El encuentro arrancó con las blanquiazules proponiendo desde los primeros minutos. Las íntimas buscaron presionar y generar peligro, pero Universitario respondió con firmeza. El juego se volvió friccionado, mucho más peleado que jugado, y las opciones claras escasearon durante la primera mitad.

La 'U' rozó el primer tanto después de una jugada colectiva que ilusionó a su hinchada, pero la defensa aliancista cometió una falta que cortó la acción. El primer tiempo cerró 0-0 y dejaba claro que cualquier detalle podía inclinar la balanza.

En el complemento, ambos equipos salieron decididos a quedarse con el Clausura. Universitario mostró mayor claridad y comenzó a acercarse con más determinación al arco rival. Ese esfuerzo dio frutos al minuto 76, cuando la delantera colombiana Karen Páez firmó el 1-0 que desató la euforia en la banca merengue.

Cuando todo apuntaba a que Universitario levantaría el trofeo en los 90 minutos, Alianza Lima sorprendió en el minuto 97. Sashenka Porras encontró el espacio perfecto y marcó un golazo que puso el 1-1 y llevó la final a una dramática tanda de penales.

En los tiros desde los doce pasos, Universitario mostró seguridad absoluta y no falló ningún remate. Alianza, en cambio, erró dos disparos claves, lo que selló el título para las cremas. Con ese triunfo, la 'U' se proclamó campeona del Torneo Clausura 2025 y aseguró una nueva definición nacional contra su clásico rival.

𝗘𝗟 𝗖𝗟𝗔Ⓤ𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗘𝗦 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 💛❤️



Nuestras Leonas se impusieron en tanda de penales en Matute y clasificaron a la final absoluta de la Liga Femenina 2025.



¡A seguir demostrando la garra! 💪#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/gia4vACMWv — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 15, 2025

Jugadores de Alianza poyaron desde las gradas

La final dejó varios momentos llamativos, pero uno que no pasó desapercibido fue la presencia de futbolistas del equipo masculino de Alianza como, Paolo Guerrero , Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Eryc Castillo en Matute. Se les vio desde un palco del estadio para alentar a su institución un partido decisivo.

Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Carlos Zambrano y Hernán Barcos están presentes en el Estadio Alejandro Villanueva para la final entre Alianza Lima y Universitario. 🏆 🏃‍♀



⏱ 4' ST | #ALI 0 - 0 #UNI



➡️ #LigaFemeninaxMDeportes



🖥 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 #𝐸𝑁𝑉𝐼𝑉𝑂... pic.twitter.com/3UOPPXWUmX — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 15, 2025

¿Cuándo se jugará la gran final?

Tras este resultado, Universitario y Alianza Lima volverán a encontrarse en diciembre para disputar la final nacional. Los duelos están previstos para el 7 y el 13 de diciembre, tras la fecha FIFA por Eliminatorias. Aún falta definir las localías, pero los hinchas ya viven la expectativa de una culminación de temporada que promete estadio lleno y máxima intensidad.

Universitario dio un golpe de autoridad en Matute y llevó la definición del título femenino a una final nacional que promete emociones intensas. Con ambos equipos luchando por coronarse en diciembre, el cierre de temporada en el fútbol femenino se perfila como uno de los más emocionantes de los últimos años.