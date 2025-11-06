Ana Paula Consorte comparte chat privado con Paolo Guerrero y le dedica tierno mensaje: "Siento tu falta"

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero vuelve a captar la atención de sus seguidores. La bailarina brasileña sorprendió al compartir un fragmento de su conversación con el delantero de Alianza Lima, dejando ver la conexión que aún mantienen. En medio del éxito deportivo del 'Depredador', Ana Paula le expresó su amor públicamente mediante un dulce intercambio de mensajes que se viralizó en redes.

Ana Paula revela tierno chat con Paolo Guerrero

En el marco del partido de Alianza Lima frente a Los Chankas, Paolo Guerrero brilló al anotar un doblete que selló la victoria del cuadro íntimo en Andahuaylas. Su desempeño en la cancha inspiró a Ana Paula, quien decidió compartir en sus historias de Instagram una conversación privada con el atacante peruano.

"Saudades. Sinto a tua falta", escribió la bailarina, que en español significa "Siento tu falta". A este mensaje añadió otra declaración de amor: "Te amo mucho, mucho, mucho", acompañada de un emoji de corazón. La publicación fue acompañada por la frase "Mi hombre gol", en alusión a la destacada actuación de Guerrero durante el compromiso.

Asimismo, Guerrero, por su parte, respondió con un gesto igual de romántico. El atacante de 41 años replicó la historia en su cuenta y escribió:

"Para ti, mi amor, lo nuestro. Vamos, vamos. Te amo mucho", reafirmando así su compromiso y afecto por la madre de sus hijos.

Ana Paula comparte mensaje con Paolo Guerrero.

Magaly Medina destaca la calma entre Paolo y Ana Paula

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero ha sido tema recurrente en la prensa de espectáculos. Sin embargo, en las últimas semanas, Magaly Medina sorprendió al reconocer la tranquilidad que vive la pareja, algo que no era habitual en ellos.

Durante su programa Magaly TV La Firme, la periodista comentó con humor: "No sabíamos nada de Paolo y Ana Paula, ¿no? Lo que pasa es que siempre lo sabemos cuando Ana Paula destruye las redes sociales, borra todas las fotos cuando tienen esos arrebatos y peleas que no han podido controlar, pero por lo menos hace tiempo están tranquilitos".

La conductora resaltó que este período de paz marca una diferencia respecto a las constantes discusiones que solían protagonizar en redes.

"Mientras están tranquilitos, nadie les da bola, ¿no? Hasta que de pronto aparece un comunicado o un 'unfollow', pero no. Están venciendo su propio récord", agregó entre risas.

Con el futbolista enfocado en la recta final del Torneo Clausura y la brasileña centrada en su faceta como madre e influencer, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte demuestran que su relación sigue sólida. Los recientes mensajes de amor entre ambos confirman que, pese a las críticas y la distancia, mantienen una conexión genuina y estable.