Álvaro Barco sorprende con declaraciones sobre futuro de Alex Valera: "Merece jugar en liga más competitiva"

Alex Valera se consolidó nuevamente como la figura de Universitario de Deportes tras marcar el único gol que permitió a los cremas vencer a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, acercando al equipo al ansiado tricampeonato. Su actuación, además de asegurar tres puntos clave, abrió el debate sobre su continuidad y proyección a nivel internacional dentro de la institución.

Álvaro Barco analiza la continuidad de Valera en Universitario

El contrato de Alex Valera con Universitario se extiende hasta fines de 2026, y el gerente deportivo del club, Álvaro Barco, fue consultado sobre la posibilidad de que el delantero renueve o busque oportunidades en el extranjero. El directivo reconoció que el atacante de 29 años posee las condiciones para destacarse fuera del país.

"Valera merece poder ir a una liga más competitiva, por sus condiciones y profesionalismo. Él está sumamente comprometido con nosotros y tiene un compromiso inmenso con la institución", declaró Barco en L1 Max.

Asimismo, el gerente aseguró que el internacional con la Selección Peruana mantiene el deseo de competir a nivel internacional con la 'U'.

"Quiere jugar la Copa Libertadores y hay que tener tranquilidad en su futuro, porque sin duda vamos a valorar lo que ha hecho", agregó el exjugador crema, resaltando además la calidad del plantel dirigido por Jorge Fossati.

Álvaro Barco: "ALEX VALERA MERECE ESTAR EN UNA LIGA MÁS COMPETITIVA"



"Fossati siempre va a dejar la valla en alto y, a fin de año, vamos a analizar las cosas con tranquilidad"









Valera asciende en la tabla de goleadores históricos de Universitario

El gol de Valera ante Sporting Cristal no solo definió el partido, sino que también marcó un hito personal: alcanzó las 70 anotaciones con Universitario, ubicándose en el puesto 12 del ranking histórico de goleadores del club, igualando a Andrés 'Balán' Gonzales y Eduardo Esidio.

El delantero llegó a la 'U' en 2021 y, tras un breve paso por Arabia Saudita, se consolidó como titular indiscutible, siendo clave para el bicampeonato reciente. Su capacidad para superar la defensa celeste, pese al marcaje de jugadores como Miguel Araujo y Luis Abram, demuestra su olfato goleador y determinación dentro del campo.

Para ingresar al Top 10, Valera deberá superar a Raúl Ruidíaz, quien registra 80 goles. Más arriba, Roberto Martínez suma 74 tantos y el máximo goleador histórico sigue siendo Teodoro 'Lolo' Fernández, con 161 goles. La cifra de Valera refleja no solo su efectividad frente al arco, sino también su importancia dentro del proyecto de la 'U', consolidándolo como una pieza clave en la búsqueda del tricampeonato.

Alex Valera llegó a los ¡¡𝟳𝟬 𝗚𝗢𝗟𝗘𝗦!! con Universitario de Deportes, igualando a Eduardo Esidio y a Andrés 'Balán' Gonzáles.



Llegó en el 2021 y ya está en la historia del equipo crema.



¿Sus próximos objetivos para entrar al TOP 10? Roberto Martínez (74) y Raúl...

Con su contrato vigente y un desempeño sobresaliente, Alex Valera se perfila como un referente para Universitario y un candidato a probar suerte en ligas más competitivas, mientras los cremas continúan su camino hacia un nuevo título nacional.