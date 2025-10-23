¡Se queda hasta el 2028! Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami en su nuevo estadio

El sueño de los hinchas del Inter Miami continúa. Lionel Messi firmó su renovación con el club hasta el año 2028, confirmando que seguirá brillando en la Major League Soccer (MLS) por tres años más. La noticia se hizo oficial en el lugar más simbólico posible: el nuevo estadio Freedom Park.

Lionel Messi se queda en el Inter Miami hasta 2028

El ídolo argentino Lionel Messi seguirá haciendo historia en Estados Unidos. El capitán de la selección argentina renovó su contrato con el Inter Miami hasta el 2028, asegurando su permanencia en la Major League Soccer (MLS) por tres años más. La noticia fue confirmada por el propio club con un video grabado desde el Freedom Park, el nuevo estadio que será inaugurado en 2026.

En las imágenes, se ve a Messi sonriente en medio del campo del moderno recinto, mientras los obreros siguen trabajando en los últimos detalles. Este lugar será su nueva casa futbolística, un espacio pensado para los hinchas del Inter Miami y para ver brillar al número 10 en sus últimos años como profesional.

El copropietario del club, Jorge Mas, no ocultó su emoción. "Mi anticipación es que veremos como capitán y 10 del equipo a Lionel Messi en el estadio nuevo", comentó. Además, reveló que el argentino también recibirá un porcentaje de acciones del club, demostrando el valor que tiene dentro y fuera del campo.

Un contrato histórico para la MLS. Messi cierra su renovación tras una temporada espectacular. En su paso por el Inter Miami, el rosarino ha jugado 82 partidos, anotado 71 goles, repartido 37 asistencias y ganado dos títulos importantes: la Leagues Cup 2023 y el Supporters' Shield 2024.

Sus logros individuales también hablan por sí solos. Fue elegido MVP de la MLS 2023-24 y Bota de Oro 2024-25, dejando claro que sigue siendo el mejor del mundo. En su último partido, volvió a brillar con un hat-trick ante el Nashville SC, demostrando que su magia sigue intacta.

"Él esta en casa", señalaron desde el club en su publicación en redes sociales donde anunciaban la renovación de contrato. Dentro del video también se lee: "Libertad para soñar".

Sus camisetas son las más vendidas y cada estadio que pisa se llena por completo. En Miami, el 10 se ha convertido en un fenómeno que trasciende el fútbol.

La razón por la que habría decidido quedarse

Más allá del deporte, Messi encontró en Miami un equilibrio entre su carrera y su familia. Sus hijos estudian en la academia del club y su esposa se adaptó perfectamente a la vida en Florida. En la ciudad, los hinchas lo respetan y lo saludan con cariño sin invadir su privacidad. Ese ambiente familiar fue clave para que tomara la decisión de seguir vistiendo la camiseta rosa.

Por su parte, el club también tiene sus metas claras. Entre ellas estarían luchar por la MLS Cup 2025 y estrenar el Freedom Park con Messi como gran protagonista.

En conclusión, la renovación de Lionel Messi con el Inter Miami hasta 2028 marca una nueva etapa en su carrera y en el crecimiento de la MLS. A los 38 años, el argentino reafirma su compromiso con el club y con el fútbol estadounidense. Con el nuevo estadio en camino y su familia estable en Miami, Messi demuestra que aún tiene mucho por ofrecer dentro y fuera de la cancha.