Melissa Klug confirma separación de Jesús Barco tras polémica juerga: "¿Qué más habrá hecho? No lo sé"

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atraviesa un momento crítico tras difundirse imágenes del futbolista en Huánuco acompañado de dos mujeres y algunos compañeros de equipo. Melissa confirmó que su vínculo con Barco está en pausa mientras reflexiona sobre su futuro sentimental.

Melissa Klug habla sobre la ruptura y la falta de respeto

Este martes 21 de octubre, Melissa Klug ofreció declaraciones a 'Magaly TV: La Firme' sobre su situación con el futbolista y la manera en que se enteró de los hechos. La empresaria indicó que su separación se debe a problemas de comunicación y no a terceras personas, aunque los recientes episodios complicaron la relación.

"Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas", señaló.

Además, Melissa agregó que las imágenes del futbolista junto a otras mujeres constituyen una falta de respeto que agravó la crisis:

"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simplemente hecho de estar él presente, es una falta de respeto, qué más habrá hecho, no lo sé", indicó tajantemente.

Por otro lado, sobre la posibilidad de reconciliación, la 'Blanca de Chucuito' prefirió no adelantar decisiones y señaló que su prioridad es recuperarse emocionalmente:

"Ahorita estoy mentalizando en recuperarme, yo sabré qué decisión tomar", expresó.

Alianza Universidad toma medidas disciplinarias

Tras la difusión del reportaje, el club Alianza Universidad de Huánuco anunció la separación temporal de Jesús Barco y otros jugadores involucrados mientras se investiga el hecho. Según el comunicado oficial, la institución inició un proceso disciplinario para evaluar posibles sanciones:

"El club ha iniciado un proceso de despido contra los futbolistas que incurrieron en actos de indisciplina. Mientras tanto, quedan separados de los entrenamientos hasta que se evalúen sus descargos", detalló el club en sus redes sociales.

Barco fue visto junto a sus compañeros Carlos 'El Patrón' Ascues y Alexis 'La Hiena' Gómez, compartiendo con varias mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas durante el día, lo que motivó la rápida intervención del club para proteger su imagen institucional.

La situación entre Jesús Barco y Melissa Klug continúa siendo delicada. La empresaria mantiene su postura de priorizar su bienestar personal y familiar, mientras que el futbolista enfrenta consecuencias tanto en su vida profesional como pública.