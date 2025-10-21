¿Crisis de pareja? Jesús Barco fue captado en piscina con mujeres antes del comunicado de Melissa Klug

Jesús Barco, pareja y prometido de Melissa Klug, volvió a quedar en el centro de la polémica. El programa "Magaly TV La Firme" difundió imágenes del futbolista disfrutando de un día de piscina en Huánuco junto a dos mujeres y algunos compañeros de equipo. Lo llamativo es que este hecho ocurrió poco antes de que la empresaria publicara y luego borraraun comunicado anunciando el fin de su relación.

"Hoy en Magaly TV La Firme, el día de piscina y amiguitas de Jesús Barco, la pareja de Melissa Klug, la nueva reina de los comunicados", fue el adelanto con el que Magaly Medina presentó el informe que encendió las redes.

En las imágenes se ve a Barco, junto a Carlos Ascues y Alexi 'la Hiena' Gómez, relajándose y tomando cervezas con chicas desconocidas en el club Mistika, un local con piscina ubicado en Huánuco. Según el programa, las grabaciones fueron hechas el pasado 20 de septiembre, durante lo que parecía ser un día libre para los futbolistas.

Los reporteros de Magaly no se quedaron ahí. Viajaron hasta la región y grabaron al jugador nuevamente el 6 de octubre, cuando fue visto saliendo de noche del mismo club para hablar por teléfono. Según el informe, dentro del recinto, los deportistas habrían tenido un área privada que los reporteros calificaron como un 'búnker' donde compartían lejos de miradas ajenas.

Las imágenes generaron rumores sobre una posible crisis entre el pelotero y la empresaria. Sin embargo, hasta el momento, Jesús Barco no se ha pronunciado directamente sobre el tema. En sus redes sociales solo ha publicado frases que muchos interpretan como indirectas.

"Te devolveré siete veces lo que perdiste" y "Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible", fueron los mensajes que compartió el jugador días después de la polémica.

Melissa Klug revela que están en crisis

Por su parte, Melissa Klug sí rompió su silencio. Luego de publicar un comunicado en el que anunciaba el fin de su relación con Barco y borrarlo minutos después, la chalaca explicó que todo fue un malentendido.

"Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento (...) No existen terceras personas, fue un error", declaró Melissa al diario Trome.

En aquel comunicado, ella había escrito que finalizaba su romance con gratitud y tranquilidad. El mensaje fue interpretado por muchos como una despedida definitiva, lo que generó una ola de comentarios en redes.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio", se lee.

Pese a sus palabras de calma, en una conversación de WhatsApp que mostró "Magaly TV La Firme", Melissa reconoció que sí atraviesa una crisis con su pareja. La empresaria admitió que las tensiones recientes han afectado su relación, aunque mantiene la esperanza de superarlas.

"Estamos pasando una crisis de pareja por falta de comunicación, no por terceras personas. Espero que el camino se pueda resolver, si no, ni modo", confesó.

Mientras tanto, Barco continúa entrenando con su equipo Alianza Universidad de Huánuco, sin dar más declaraciones. El futbolista parece haber preferido mantenerse al margen de la polémica.

En conclusión, la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atraviesa uno de sus momentos más complicados. Aunque las imágenes del futbolista en una piscina con amigas despertaron rumores de infidelidad, Melissa aclaró que no existen terceras personas, sino una crisis por falta de comunicación. Sin duda, el comunicado que lanzó y luego eliminó encendió la polémica.