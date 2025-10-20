Evelyn Vela lanzó peculiar mensaje tras supuesta ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: "Eso se llama karma"

Evelyn Vela y Melissa Klug, antiguas amigas y figuras mediáticas, vuelven a acaparar titulares tras un nuevo cruce en redes. Todo comenzó cuando la empresaria chalaca publicó y luego eliminó un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco. Poco después, Vela compartió un mensaje enigmático que muchos tomaron como indirecta hacia la 'Blanca de Chucuito'.

Evelyn Vela lanza indirecta a Melissa Klug tras polémico anuncio

La empresaria Evelyn Vela, conocida por su carácter frontal, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales en medio del revuelo que generó el supuesto rompimiento entre Melissa Klug y Jesús Barco. Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue rápidamente asociado a su examiga.

"Hablaría mal de ti, así como tú lo haces de mí, pero luego recuerdo que tú tienes lo que puedes y yo tengo lo que quiero, y ahí está tu rabia contra mí", fue la frase que compartió la llamada 'Reina del Sur' en sus historias.

El clip se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios en redes, donde los usuarios no dudaron en vincularlo al delicado momento que atraviesa la empresaria chalaca. Sobre el video, Vela añadió una frase que reforzó las especulaciones:

"Cada quien tiene lo que se merece. Eso se llama karma, amiguita. TQM".

El contenido fue interpretado como una respuesta irónica al supuesto fin de la relación de Klug, reavivando los rumores sobre la ruptura definitiva de su amistad. Cabe recordar que ambas mantenían una relación cercana, que se fracturó hace algunos años tras una serie de desencuentros personales.

Melissa Klug aclara publicación sobre Jesús Barco

El domingo 19 de octubre, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje en el que confirmaba la ruptura con Jesús Barco. Esto generó sorpresa ya que hace poco había declarado tener una relación estable.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", escribió en Instagram.

Sin embargo, minutos después la publicación fue eliminada, generando confusión y especulaciones sobre el verdadero estado de su relación. Al día siguiente, la empresaria aclaró lo ocurrido en declaraciones al diario Trome:

"Ha sido un error, simplemente un error, por eso fue borrado al segundo; lo siento", sostuvo. Klug también descartó la existencia de terceros o conflictos graves, insistiendo en que continúa enfocada en su familia y sus proyectos personales.

El posible fin de la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco volvió a poner en debate su vida sentimental, mientras las palabras de Evelyn Vela reavivaron viejas tensiones. Aunque no han confirmado un enfrentamiento, sus publicaciones dividieron opiniones en redes. Por ahora, cada una sigue su camino, pero los mensajes dejan abierta la posibilidad de que su rivalidad resurja.