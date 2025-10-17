Patricio Parodi le manda buenas vibras a Flavia López en el Miss Grand International: ¿Será su amuleto?

Patricio Parodi rompió su silencio tras los rumores que aseguraban que viajaría a Tailandia para apoyar a su amiga, la modelo Flavia López, representante del Perú en el Miss Grand International 2025. Después de haber acompañado a Luciana Fuster cuando ganó la corona, muchos se preguntan si esta vez también le traerá suerte a Flavia.

¿Patricio Parodi es el amuleto de la suerte de Flavia López?

Patricio Parodi rompió su silencio sobre los rumores que lo vinculaban con Flavia López, la Miss Grand Perú 2025. Muchos creían que el popular 'Pato' viajaría a Tailandia para acompañarla en la gran final del certamen internacional, pero él decidió ponerle paños fríos al asunto.

"Es un paso importante, creo, dentro de su carrera, de lo que ella está construyendo. Si está en mi posibilidad de darle la mano, se la voy a dar, ¿no?", dijo Patricio, dejando claro que solo desea apoyarla como amigo.

En conversación con una reportera de "América Hoy", el modelo fue consultado sobre el apodo que le han puesto los seguidores de Flavia, quienes aseguran que él sería su "amuleto de la suerte", pues apoyó a Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023 y Perú ganó la corona. Sin embargo, Patricio respondió con humor y descartó esa idea. Eso sí, aprovechó para destacar el talento de la modelo peruana.

@ameg_pe 17.10.25 | Patricio Parodi le manda buenas vibras a Flavia López por el Miss Grand International. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"No, ¿qué amuleto de la suerte?, o sea, simplemente... La gente le gusta, creo que quiere crear un poquito más así de show, así de la película, pero no. La final es el sábado. Dentro de lo que se escucha a los misólogos, todos tienen muy buenas referencias. No hay que confiarse, pero gente de otro país le muestra su apoyo, incluso nosotros siendo peruanos también deberíamos", mencionó.

"Somos amigos"

El reportero también le preguntó si había conversado con Flavia sobre una supuesta lesión que la obligó a usar zapatillas durante el concurso. El guerrero respondió que no está tan al tanto de los detalles.

"La verdad sería mentirte. Ella está súper concentrada. Creo que tiene un equipo que le maneja las redes sociales ahora. No estoy muy seguro. Es mi amiga. A veces, club de fan de que la apoyan, me mandan, 'Pato, sube esto'", explicó.

Y como era de esperarse, también le preguntaron si entre ellos había algo más que una amistad. Patricio lo negó con una sonrisa.

"Somos amigos, somos amigos y nos han visto muchas veces desde el año pasado y de repente cuando vengan nos van a seguir viendo juntos porque somos amigos, compartimos un círculo social medio parecido y ya, y más nada", aclaró.

La reportera bromeó diciendo que "la gente quiere verlo emparejado". El chico reality respondió tranquilo, que cuando tenga enamorada puede que le guste a la gente o no o que se enteren o no.

"Sí, pues si es que algún día lo estoy, lo estaré, y a veces le gustará a mi pareja, no le gustará, la conocerán, no la conocerán, eso ya depende de cómo se ven las cosas", expresó.

En conclusión, aunque Patricio Parodi asegura que solo es amigo de Flavia López, no cabe duda de que su buena vibra le está llegando hasta Tailandia. Ella sigue avanzando firme en el Miss Grand International, y muchos ya la consideran una de las favoritas. ¿Será que el "amuleto Patricio" le traerá suerte en la final?