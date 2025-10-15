¿Se casaron? Rosángela Espinoza se convirtió en la 'novia' de Patricio Parodi: "Sueño cumplido"

¡De película! Rosángela Espinoza sorprendió al aparecer vestida de novia y tomada de la mano de Patricio Parodi, como si estuvieran rumbo al altar. Las imágenes se hicieron virales en redes y desataron rumores de un supuesto matrimonio entre los competidores de "Esto es guerra". En una entrevista para "Más Espectáculos", ambos contaron detalles del momento.

¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron?

Rosángela Espinoza volvió a encender las redes sociales al aparecer vestida de novia y tomada de la mano de Patricio Parodi, su compañero en "Esto es guerra". Las imágenes causaron furor entre sus seguidores, que pensaron que la pareja realmente había llegado al altar, pero todo se trató de una divertida grabación para redes.

En conversación con "Más Espectáculos", Rosángela contó detalles del rodaje, que tuvo a todos los fans pendientes. La modelo explicó que todo fue una idea pensada para complacer a su público.

"Te has casado con Patricio Parodi", le dijo el reportero. "Así es jajaja", respondió ella entre risas. "Toda la gente quería verte y tú le cumpliste el deseo", comentó el periodista. "Claro que sí. Como yo dije, doy lo que el público quiere", respondió Rosángela, dejando claro que disfruta entretener a sus fans.

El video, que ella misma publicó en su cuenta de TikTok, fue acompañado de la frase "Mi sueño hecho realidad" y desató miles de comentarios. En las imágenes, la 'Chica Selfie' aparece con un elegante vestido blanco, mientras el popular "Pato" la acompaña muy serio.

Durante la entrevista, Rosángela contó que reencontrarse con Patricio frente a las cámaras fue divertido, aunque no faltaron los momentos de estrés. La influencer recordó que antes solían grabar juntos en casa del capitán de los "guerreros", pero ahora fue algo más profesional.

"Ay, si supieras, renegando. Hace tiempo que no grabo con Patricio y de hecho que es totalmente diferente el ritmo que se tiene aquí en la competencia. Pero súper bien con él, lo hemos pasado súper", confesó. "Son tiktoks diferentes, pues. Este es algo ya un poco más actoral", añadió sonriente.

Durante la entrevista, Katia Palma intervino y lanzó un comentario divertido sobre los 'novios' del momento. Rosángela destacó que la soltería de Patricio lo hacía perfecto para grabar ese tipo de contenido.

"Me encantan como pareja. Nada más voy a decir", señaló. Rosángela no se quedó atrás: "Aprovechando que está soltero también, porque cuando está con enamorada ahí lo tienen atado", dijo entre risas.

Más adelante, el reportero le consultó a la 'Chica Selfie' por los rumores que vinculan a Patricio con la Miss Grand Perú, Flavia López. Rosángela respondió con picardía y lo llamó "el señor de la noche".

"(Está ilusionado con la Miss Grand. ¿Qué te parece?) Yo no sé si está con ella o con otras chicas. No sabemos nada de Patricio. Es el señor de la noche, el coqueto de la noche. Pero él dice que son sus amigas, pero como digo, con las amigas no se besan", soltó la popular modelo.

¿Qué dice Patricio Parodi al respecto?

Cuando le preguntaron a Parodi por la 'boda', él respondió divertido que ese sería el sueño de Rosángela. La chica reality le siguió el juego.

"Ya quisiera", dijo Patricio Rosángela, sin perder la chispa, añadió: "Sí, yo quisiera. Es mi sueño casarme". El 'Pato' contó entre risas que fue ella quien escribió el mensaje del video: "Ella lo ha dicho, subió el video con el caption: 'Sueño cumplido'". "Exactamente", confirmó Rosángela.

En conclusión, aunque todo fue parte de contenido para redes sociales, la química entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi volvió a despertar comentarios sobre un posible acercamiento. Por ahora, la guerrera disfruta del cariño del público y de su 'boda' simbólica con el capitán más popular del reality.