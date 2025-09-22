Rosángela Espinoza critica a Onelia Molina tras su cruce en 'EEG' por Patricio Parodi: "Esto ya parece un tema personal"

La tensión entre Rosángela Espinoza y Onelia Molina continúa en aumento dentro del reality 'Esto es Guerra'. La semana pasada, ambas participaron en un juego que derivó en un choque directo, luego de que Rosángela calificara a Onelia como "mosquita muerta". Tras este episodio, la 'Chica Selfie' aseguró que la novia de Mario Irivarren estaría llevando la competencia a un plano personal, más allá de lo deportivo.

Rosángela acusa a Onelia de tomar la competencia de manera personal

En declaraciones al programa "Más Espectáculos", Rosángela Espinoza explicó que siente que la novia de Mario Irivarren ha comenzado a llevar la competencia a un nivel personal, mientras ella prefiere mantener un estilo de juego limpio.

"Con Melissa no han estado en esos choques y justo ahora que la ponen conmigo se vio la intención claramente y se ha visto que fue directo a meterme el cuerpo. Entonces ahí date cuenta que es un tema ya personal porque más allá de la competencia yo no juego así, prefiero jugar limpio", señaló.

Además, Rosángela se refirió a las indirectas sobre la supuesta molestia de Onelia cuando ella interactúa con Patricio Parodi. La modelo enfatizó que muchas personas comparten su percepción, aunque pocas se atreven a expresarlo abiertamente:

"Siempre voy a ir con la verdad y si no voy a decir la verdad prefiero quedarme callada, pero decir cosas que no vienen al caso para perjudicar a la persona no es mi estilo. Sin embargo, considero que he exagerado aunque el público no me va a entender, pero sí sé que las personas cerca a mí sí, porque no soy la única que piensa lo mismo pero si la única que dice las cosas".

Rosángela también explicó que su actitud surge después de escuchar comentarios que, según ella, no fueron sinceros en el podcast que comparte con Parodi. Recalcó que le incomodó la manera en que Onelia la saludó como si nada después de esas situaciones.

Onelia Molina alerta sobre estafas a sus seguidores

Paralelamente, Onelia Molina utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre una modalidad de estafa que se realiza a través de WhatsApp. La competidora mostró cuentas falsas que utilizan su nombre para solicitar dinero a usuarios desprevenidos, incluyendo códigos QR y perfiles fraudulentos en Instagram.

"Chicos, cuidado con este tipo de estafas. Utilizan mi nombre, dando y recibiendo dinero. Cuidado", escribió Onelia, acompañando la alerta con imágenes de conversaciones y perfiles falsos. Este tipo de advertencias se ha vuelto frecuente entre figuras públicas, evidenciando la creciente sofisticación de los estafadores.

Onelia Molina advierte a seguidores por estafa. (Captura: Instagram)

En conclusión, rivalidad entre Rosángela Espinoza y Onelia Molina sigue generando titulares dentro de 'Esto es Guerra', mezclando competencia, conflictos personales y polémicas mediáticas. Mientras Rosángela denuncia actitudes personales de su compañera, Onelia centra su atención en proteger a sus seguidores de estafadores que se aprovechan de su imagen.