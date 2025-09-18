¿Los exhibió? Rosángela Espinoza se enfrenta a Onelia Molina por Patricio Parodi: "Los amigos no se besan"

Rosángela Espinoza protagonizó un enfrentamiento con Onelia Molina que nadie vio venir en "Esto es Guerra". La guerrera pasó de un simple reclamo a lanzar dardos de celos e insinuaciones con Patricio Parodi, dejando al set sorprendido. Lo que parecía una discusión de competencia terminó en un cruce de indirectas y una frase que dejó a todos con la boca abierta.

Rosángela deja entrever que Onelia y Patricio se besaron

La última emisión de "Esto es Guerra" tuvo una tensa discusión. Rosángela Espinoza y Onelia Molina se enfrentaron cara a cara en plena transmisión, dejando a todos con la boca abierta. Lo que empezó como un simple reclamo de competencia terminó en un intercambio de dardos y acusaciones de celos.

Todo comenzó cuando Onelia pidió que castigaran a Rosángela por, supuestamente, soplarle las respuestas a Valentino Palacios. La "Chica Selfie" no se quedó callada y respondió con ironía, insinuando que Onelia estaba celosa por su conversación con Patricio Parodi.

"¿Porque estoy conversando con Patricio te pones celosa? Porque eres su amiguita. Porque no puedo hablar con Patricio, ¿te pones celosa?", dijo con ironía, mientras Onelia volteaba los ojos.

Onelia respondió de inmediato, recordándole que tiene pareja y que no le parecía apropiado ese tipo de comentarios. Rosángela, lejos de calmarse, le dijo que también merecía respeto y que no la estuviera observando a cada rato.

"Rocha, no te olvides. Yo sí tengo una relación. Entonces, respeta", comentó la pareja de Mario Irivarren. A lo que Rosángela contestó: "Entonces, respétame tú, porque me estás observando a cada rato. Estoy hablando con el capitán".

La discusión subió de tono cuando Onelia intentó poner límites. Rosángela contestó con una frase que encendió el set al asegurar que los amigos "no se besan".

"No me meto con tu vida privada. Yo no hablo de tu chileno. Simplemente te pedí que no te muevas", aclaró Onelia. "No puedo decir nada, yo no puedo hablar con Patricio, porque le molesta", replicó Rosángela. "Rochita, a diferencia tuya, yo tengo amigos que considero mucho y que me consideran", señaló Onelia. "Pero los amigos no se besan", remató Rosángela.

Patricio Parodi y Mario Irivarren se pronuncian

El comentario causó sorpresa entre los presentes, incluido Patricio Parodi, quien no tardó en intervenir para aclarar las cosas. Su reacción calmada buscaba frenar el cruce antes de que la discusión pasara a mayores.

"Yo soy tanto amigo de Onelia como soy de Mario, así que a la hora que quieras defenderte, Rous, no me involucres ni inventes o digas cosas que no tienen ni pies ni cabezas. Por favor, nada más te lo pido porque sé que no vas a generar incomodidad entre Mario, Onelia y yo, pero podrías generar cosas en las redes".

El novio de Onelia, Mario Irivarren, también se pronunció ante la tensa situación. El chico reality decidió defender a su pareja de las declaraciones de la guerrera.

"Una cosa es la competencia y otra cosa es hacer comentarios bien fuera de lugar, de verdad. Hay que saber medirse con los comentarios porque eso es lo que ya hemos conversado", dijo el exchico reality. Pero Rosángela no se quedó atrás: "Entonces cuida a Onelia, tu mujer, porque no se meta conmigo y punto. Respetos guardan respetos".

Onelia, visiblemente molesta, respondió con dureza y le pidió a Rosángela que dejara de inventar y no se metiera en su vida privada. Rosángela, sin mostrar arrepentimiento, dejó claro que no pensaba guardarse nada y continuó con su actitud desafiante. Incluso la llamó "mosquita muerta".

La discusión llegó tan lejos que incluso en "América Hoy" comentaron el incidente. Desde el programa, Ethel Pozo consideró que el comportamiento de Rosángela en televisión nacional cruzó la línea y dejó a Onelia en una posición incómoda. Calificó su actitud como agresiva.

En conclusión, "Esto es Guerra" terminó convertido en un show de drama en vivo. Un simple reclamo de competencia derivó en celos, acusaciones y frases picantes que ni las intervenciones de Patricio Parodi y Mario Irivarren lograron calmar. La actitud desafiante de Rosángela Espinoza hacia Onelia Molina hizo que el momento pasara de juego a polémica.