Magaly Medina critica actuación de Mario Irivarren y Onelia Molina en 'EEG': "Los peores actores que he visto"

Un inesperado momento en "Esto es Guerra" encendió las redes sociales. Durante la última emisión del reality, Onelia Molina le dio una fuerte cachetada a su pareja, Mario Irivarren, como parte de un juego en vivo. La escena sorprendió a la audiencia y generó una ola de comentarios. Entre las voces más críticas destacó la de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar la supuesta "actuación" de la pareja frente a las cámaras.

Magaly Medina fulmina actuación de Mario y Onelia

En su espacio televisivo, la popular "Urraca" calificó a Mario Irivarren y Onelia Molina como "los peores actores" que ha visto en pantalla. Según la conductora, la participación de ambos careció de talento y se basó únicamente en gritos y exageraciones.

"Los peores actores que yo acabo de ver en televisión. ¿Cómo llamaríamos a estos personajes que parecen unos robots gritando como locos? Lo peor es que alguien les ha dicho que su actuación es digna. Ellos creen que tienen para más, se creen actrices y actores", sentenció Medina.

Para Magaly, gritar y dar una cachetada no significa saber actuar. Además, también cuestionó la actitud de ambos, señalando que parecían más interesados en llamar la atención que en ofrecer una interpretación convincente.

"Darle una cachetada a alguien no es actuación, para eso no se necesita estudio. Solo hacen el ridículo, repiten los diálogos como una lección aprendida y gritan para suplir la falta de histrionismo real", añadió con ironía. Para la conductora, el momento fue una muestra de que ambos "deberían ir a un campo a gritar en vez de hacerlo en televisión".

Onelia Molina revela que se grabó con su pareja

Hace una semana en la conversación que sostuvo en su podcast 'Doble Sentido', Onelia fue directa al revelar que sí se había grabado en la privacidad de pareja con su celular. Sin embargo, explicó que nunca permitió que ese tipo de contenido permaneciera en su dispositivo.

"Yo también me he grabado desde mi celular, luego los vemos y borrado", confesó. Acto seguido, dejó en claro que se siente tranquila porque está convencida de que ningún material suyo podría filtrarse. "No. Eso sí tengo la certeza de que no va a salir ningún video mío", recalcó.

Ante sus palabras, Patricio Parodi intervino para advertirle que, incluso si se borran los videos, existe el riesgo de que puedan ser recuperados por expertos en tecnología.

"Dicen que igual lo borres, siempre hay registro", señaló el popular 'Pato', dejando abierta la reflexión sobre los peligros del almacenamiento digital.

La cachetada en pleno programa y las declaraciones sobre su vida privada han mantenido a Onelia Molina y Mario Irivarren en el centro de la atención mediática. Mientras Magaly Medina cuestiona su talento y califica su actuación como "robótica", se reaviva el debate sobre la exposición de la vida personal.