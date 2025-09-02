Patricio Parodi cuestiona el rendimiento de Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Va a cobrar no más"

¡Se armó la polémica! Patricio Parodi no tuvo reparos en lanzar duros comentarios sobre Paolo Guerrero y su rendimiento en Alianza Lima. Durante su podcast "Doble Sentido" , el chico reality puso en duda el desempeño del 'Depredador' y lo acusó de que solo iría a cobrar.

Patricio Parodi arremete contra Paolo Guerrero

Patricio Parodi sorprendió a todos con unas declaraciones que encendieron las redes. El chico reality no se guardó nada y cuestionó el desempeño de Paolo Guerrero en Alianza Lima, asegurando que ya no rinde como antes y que solo está en el club para cobrar. Durante su podcast "Doble Sentido", que conduce con Onelia Molina, Patricio opinó sin filtro.

"Paolo ¿quién? Guerrero, 41, ese ya se jubiló hace tiempo. Ahora va a cobrar nomás. Si él para más tiempo lesionado que jugando", dijo sin filtro.

Onelia, sorprendida por el comentario, le preguntó si Paolo seguía jugando en Alianza. La respuesta de Parodi fue directa.

"Él cobra nomás, va a cobrar. ¿Qué juega? ¿Juega? A ver a la hinchada Alianza, ¿juega o no juega? ", insistió el chico reality, generando risas y reacciones en el chat en vivo. "Oye todos dicen que no", mencionó Onelia, leyendo los mensajes de los hinchas.

El modelo continuó con sus críticas y hasta comparó la situación de Paolo con la de otros jugadores que también llegaron con problemas físicos. Por ello, mencionó el reciente caso de Christian Cueva en Cienciano y el de Jefferson Farfán en el club blanquiazul.

"Está en la banca, está cobrando. O sea lo tienes por nombre, por imagen, venta de camisetas, venta de tickets, de repente. Es parecido a lo que le hicieron a Cueva, porque Cueva también físicamente no estaba cuando lo contrataron en Cusco. Y más o menos parecido pasó con Farfán que ya estaba lesionado y también lo contrataron", comentó Parodi.

Reacciones en redes

Las declaraciones no tardaron en hacerse virales y los comentarios en redes sociales estuvieron divididos. Algunos usuarios respaldaron lo dicho por Parodi.

"FACTOS: Dice la verdad, ahorita Paolo no rinde como antes, pero es un histórico de la selección", "Es verdad, Barcos más viejo juega mejor", "Por culpa de Alianza tengo que darle la razón a este personaje", comentaron internautas dándole la razón.

Sin embargo, otros criticaron a Patricio por hablar del tema por vistas. Incluso lo criticaron por opinar de fútbol sin haber sido jugador profesional.

"Se me cayó Pato, está buscando hacerse viral", "Ese pata dónde jugó? ¿Llegó a jugar Champions?", escribieron usuarios.

Paolo todavía da pelea. Aunque muchos señalan que Paolo ya no está en su mejor nivel, otros hinchas recuerdan que el 'Depredador' sí ha tenido momentos importantes con Alianza. En torneos internacionales, como la Copa Libertadores, llegó a marcar un doblete frente a Talleres, demostrando que todavía puede brillar en partidos claves.

En conclusión, Patricio Parodi logró encender la polémica con un comentario que dividió a la hinchada: algunos coinciden en que Paolo Guerrero ya debería retirarse, mientras que otros lo defienden como el histórico delantero que aún puede regalarle alegrías a Alianza Lima. Lo cierto es que el debate está servido y Paolo sigue en el ojo de la tormenta.