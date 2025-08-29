Patricio Parodi se pronuncia tras ser captado con una joven 12 años menor: "Soy colágeno y soltero"

Patricio Parodi se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que fue captado en una discoteca acompañado de una joven de apenas 19 años. Ambos se mostraron muy cariñosos durante la salida nocturna, y ahora el participante de Esto es Guerra finalmente rompió su silencio respecto a su actual estado sentimental.

¿Patricio Parodi ya no está soltero?

El capitán de los Guerreros fue abordado por una reportera del programa América Hoy para preguntarle si actualmente prefiere a las chicas más jóvenes, en referencia a los recientes acontecimientos. La respuesta del popular "Pato" fue contundente.

"Yo soy colágeno. ¿Tú has visto algún beso? Yo veo ángulos, soy matemático, soy Pitágoras, y yo no me dejo llevar por las imágenes. No sé si hubo beso. Claro que me acuerdo de todo, pero no te voy a contar porque es mi vida privada", dijo Patricio en tono de burla.

La reportera no se dio por vencida y le preguntó directamente si continúa con su vida de soltero, o quizá ya hay una persona que habita su corazón y próximamente podría oficializarla, ya que no se le conoce ninguna pareja desde que terminó con Luciana Fuster.

"Yo estoy tranquilo, feliz, contento, soltero. Yo no tengo problema con hacer absolutamente nada, pero en mi vida privada, y no tengo por qué contarle nada a nadie. El amor tampoco ha llegado, tú lo has dicho", agregó.

¿Quién es la joven del ampay de Patricio?

El capitán de "Esto es Guerra", Patricio Parodi, vuelve a dar que hablar en la farándula. Esta vez, no por un reto de competencia ni por sus peleas en el set, sino por un ampay que lo muestra besando apasionadamente a una misteriosa jovencita en una discoteca limeña.

El ampay que destapó todo. Según "Magaly TV La Firme", el modelo fue captado disfrutando de su soltería junto a Isabel Indacochea, una joven de apenas 19 años, mientras él ya tiene 31. La diferencia de edad ha generado debate en redes sociales, donde muchos no dejan de opinar sobre la nueva conquista del popular 'Pato'.

Las imágenes lo muestran sonriente, abrazando y besando a Isabel, confirmando que el guerrero ya pasó página de su historia con Rosángela Espinoza, con quien estuvo envuelto en varios rumores amorosos dentro del reality.

