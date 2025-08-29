RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Se hace el loco?

Patricio Parodi se pronuncia tras ser captado con una joven 12 años menor: "Soy colágeno y soltero"

Patricio Parodi respondió con humor a las críticas tras ser captado con una joven de 19 años en una discoteca y aclaró que sigue soltero y tranquilo.

Patricio Parodi responde tras ser ampayado con chibola de 19 años
Patricio Parodi responde tras ser ampayado con chibola de 19 años (Composición Karibeña)
29/08/2025

Patricio Parodi se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que fue captado en una discoteca acompañado de una joven de apenas 19 años. Ambos se mostraron muy cariñosos durante la salida nocturna, y ahora el participante de Esto es Guerra finalmente rompió su silencio respecto a su actual estado sentimental.

¿Patricio Parodi ya no está soltero?

El capitán de los Guerreros fue abordado por una reportera del programa América Hoy para preguntarle si actualmente prefiere a las chicas más jóvenes, en referencia a los recientes acontecimientos. La respuesta del popular "Pato" fue contundente.

"Yo soy colágeno. ¿Tú has visto algún beso? Yo veo ángulos, soy matemático, soy Pitágoras, y yo no me dejo llevar por las imágenes. No sé si hubo beso. Claro que me acuerdo de todo, pero no te voy a contar porque es mi vida privada", dijo Patricio en tono de burla.

La reportera no se dio por vencida y le preguntó directamente si continúa con su vida de soltero, o quizá ya hay una persona que habita su corazón y próximamente podría oficializarla, ya que no se le conoce ninguna pareja desde que terminó con Luciana Fuster.

"Yo estoy tranquilo, feliz, contento, soltero. Yo no tengo problema con hacer absolutamente nada, pero en mi vida privada, y no tengo por qué contarle nada a nadie. El amor tampoco ha llegado, tú lo has dicho", agregó.

Patricio Parodi: ¿Quién es Isabel Indacochea, la joven de 19 años que fue captada besándolo?
Lee también

Patricio Parodi: ¿Quién es Isabel Indacochea, la joven de 19 años que fue captada besándolo?

¿Quién es la joven del ampay de Patricio?

El capitán de "Esto es Guerra", Patricio Parodi, vuelve a dar que hablar en la farándula. Esta vez, no por un reto de competencia ni por sus peleas en el set, sino por un ampay que lo muestra besando apasionadamente a una misteriosa jovencita en una discoteca limeña. 

El ampay que destapó todo. Según "Magaly TV La Firme", el modelo fue captado disfrutando de su soltería junto a Isabel Indacochea, una joven de apenas 19 años, mientras él ya tiene 31. La diferencia de edad ha generado debate en redes sociales, donde muchos no dejan de opinar sobre la nueva conquista del popular 'Pato'.

Las imágenes lo muestran sonriente, abrazando y besando a Isabel, confirmando que el guerrero ya pasó página de su historia con Rosángela Espinoza, con quien estuvo envuelto en varios rumores amorosos dentro del reality.

Patricio Parodi aclaró su situación sentimental tras ampay con joven: ¿Qué dijo?
Lee también

Patricio Parodi aclaró su situación sentimental tras ampay con joven: ¿Qué dijo?

Es así que, Patricio Parodi fue captado con una joven de 19 años en una discoteca, lo que generó rumores sobre un posible romance. Ante ello, el capitán de Esto es Guerra aclaró que continúa soltero, feliz y sin intención de oficializar ninguna relación.

Temas relacionados 'Magaly TV La firme' ampay Luciana Fuster novia Patricio Parodi

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Reconocido futbolista fallece a los 26 años en un accidente de tránsito: "Nos regaló alegría"

Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

¿Le hizo caso? Ana Paula sorprende con cambio de look en el gym tras comentario de Paolo Guerrero

¿Celoso? Paolo Guerrero y su polémico comentario a Ana Paula: "No hay necesidad de mostrar, ¿verdad?"

últimas noticias
Karibeña