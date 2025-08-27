RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Patricio Parodi aclaró su situación sentimental tras ampay con joven: ¿Qué dijo?

Tras ser captado con una joven muy parecida a Luciana Fuster, el guerrero rompió su silencio y habló sobre lo que realmente ocurre.

Patricio Parodi aclara su relación tras ampay con joven.
27/08/2025

Patricio Parodi volvió a ser noticia tras ser captado junto a una joven muy parecida a su ex Luciana Fuster en una noche de discotecas en Barranco y luego en Miraflores. Las imágenes, que mostraban a la pareja con gestos cariñosos, generaron especulaciones sobre su vida amorosa. Sin embargo, el popular 'Pato' decidió hablar sobre su situación sentimental y aclarar los rumores.

Parodi aclara su estado sentimental y planes a futuro

En declaraciones para el programa "Más Espectáculos", el guerrero aseguró que, aunque disfruta de la compañía de sus amigos y de momentos de cercanía con personas especiales, actualmente no mantiene una relación formal. Aun así, confesó estar abierto a volver a enamorarse.

"Estoy tranquilo, feliz y contento. Es mi vida privada y no le estoy haciendo daño a nadie. Estoy haciendo lo que cualquier persona en el mundo puede hacer. Siempre se van a enterar. Trato de llevar muchas cosas en perfil bajo, porque es mi vida privada, pero ahora estoy tranquilo, estoy feliz", señaló.

El modelo enfatizó que su enfoque principal es vivir el presente y disfrutar de su soltería, recordando que su última relación conocida fue con Luciana Fuster, con quien terminó a finales del 2024.

Patricio responde a críticas de Rosángela Espinoza en EEG

La polémica no se limitó a su vida amorosa. En el marco de "Esto es Guerra", Rosángela Espinoza cuestionó el desempeño de Patricio como capitán de los Guerreros tras una derrota del equipo. La modelo no dudó en acercarse al micrófono para criticar la gestión del modelo, generando un intercambio de opiniones que llamó la atención de la producción y del público.

Patricio Parodi fue abordado por "Más Espectáculos" y aprovechó la ocasión para defenderse de las críticas. El guerrero describió a Rosángela como una antagonista del reality, asegurando que suele aprovechar cada oportunidad frente a cámaras para emitir juicios sobre sus compañeros.

"No hay una temporada que Rosángela haya estado a favor de su equipo, nunca... Hay que solucionar cosas, se soluciona a la interna como un equipo y no delante de cámaras, en micro buscando la sin razón", indicó. Además, aclaró que no juzga las decisiones de la guerrera respecto a sus viajes o actividades fuera del reality.

En conclusión, con estas declaraciones, Patricio Parodi reafirma que su vida sentimental se mantiene bajo perfil y que por el momento disfruta de su soltería. Al mismo tiempo, defiende su rol como capitán en 'Esto Es Guerra' y rechaza las críticas públicas de sus compañeros

