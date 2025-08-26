¿Incómoda? Rosángela Espinoza sobre ampay de Patricio Parodi: "Que disfrute su soltería"

Patricio Parodi continúa viviendo su soltería al máximo tras los recientes rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Rosángela Espinoza dentro del programa 'Esto es Guerra'. Sin embargo, el último fin de semana, el chico reality fue captado en una discoteca acompañado de una joven, generando especulaciones por lo que la 'chica selfie' aclaró su postura.

Rosángela Espinoza responde a los rumores sobre Parodi

En declaraciones para el programa 'Más Espectáculos', Rosángela Espinoza se pronunció con claridad sobre las salidas de Patricio y su presunto acercamiento con otra joven. La competidora fue consultada sobre si estas imágenes la incomodaban o la sorprendían. La modelo señaló que, dado que Parodi está soltero, le recomienda que disfrute de su libertad, al igual que ella lo hace.

"No sé qué imágenes me hablan, no sé. Bueno, es que está soltero y que disfrute de su soltería, como yo lo estoy disfrutando y como la gente que está soltera disfruta... O sea, yo he venido para la competencia y con todos mis compañeros hay una relación solamente de competencia y también incomoda que te estén preguntando acerca de este caso", explicó la popular 'chica selfie'.

Asimismo, Rosángela aclaró que no deseaba ahondar en el tema debido a que no tiene conocimiento completo de los hechos. Añadió que cuando las personas involucradas no forman parte del medio, los propios implicados deciden si se pronuncian o no.

"Yo recién me estoy enterando, no sé de qué me hablan. Incomoda que te estén preguntando, pero nosotros tenemos la libertad de decir o no, y si la persona no es conocida, mejor bajo siete llaves", sentenció.

Pancho Rodríguez trolea a Rosángela Espinoza por ampay de Patricio

Rosángela Espinoza también volvió a ser tendencia en "Esto es Guerra", pero esta vez no por una prueba, sino por un fuerte cruce con Pancho Rodríguez. La popular "chica selfie" no soportó que el chileno la acusara de hacer trampa y menos aún que sacara a relucir el ampay de Patricio Parodi.

"Yo ya estoy cansada, Pancho, de que te estés fijando en mí, en todo lo que hago. Si llego tarde, fíjate en tu competencia que todo te gana Kevin. Yo no soplo a nadie, ya cálmate", dijo Rosángela bastante molesta.

Sin embargo, el "Pitbull" no se quedó atrás y lanzó un comentario que encendió la polémica. Pancho Rodríguez relacionó la molestia de Rosángela con el ampay de Patricio Parodi con la modelo Flor Ortola, con quien fue captado en una situación cariñosa.

"Debe estar de mal humor porque no es la protagonista del ampay", soltó Pancho, provocando risas en el set y dejando en silencio al propio Patricio Parodi, quien solo atinó a carcajearse.

En conclusión, Rosángela Espinoza dejó en claro que su relación con Patricio Parodi sigue siendo de compañerismo y que no se siente afectada por los rumores o el ampay. Mientras tanto, Parodi continúa disfrutando de su soltería, y el intercambio con Pancho Rodríguez evidencia cómo los juegos mediáticos y los comentarios en vivo siguen dando de qué hablar en el reality.