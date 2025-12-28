Lis Padilla conmueve su novia con especial regalo por Navidad: ¿Qué le dio?

La Navidad dejó escenas cargadas de emoción y cercanía, y una de las más comentadas en redes fue protagonizada por Lis Padilla. La creadora de contenido compartió cómo celebró estas fiestas junto a su entorno cercano y su novia, Tania Pinedo, mostrando en Instagram un momento íntimo que rápidamente generó reacciones.

Lis Padilla sorprende a su novia con regalo por Navidad

En el clip difundido en redes sociales, Lis Padilla aparece disfrutando de una reunión navideña en compañía de amigos y familiares. Entre risas, abrazos y obsequios, la tiktoker reservó un momento especial para su pareja, Tania Pinedo. Con un regalo cuidadosamente envuelto entre las manos, Lis creó expectativa antes de la entrega y se dirigió a los presentes con una frase que captó la atención de todos:

"¿Qué se dice?... ¿Qué creen qué es?". Al retirar el envoltorio, Tania no ocultó su sorpresa al descubrir que se trataba de un charango, instrumento que emocionó visiblemente a la joven. Liz, con evidente orgullo y ternura, acompañó el gesto con una frase que selló la escena: "Mi chiquita hermosa para que juegue".

El intercambio culminó con un abrazo que muchos usuarios calificaron como uno de los instantes más emotivos del video. Tania, conmovida, respondió con un agradecimiento breve pero significativo:

"Gracias bebecita". Para una parte del público, el detalle representó una muestra clara de complicidad, cariño y respeto mutuo; sin embargo, como suele ocurrir en el entorno digital, también surgieron opiniones divididas y comentarios críticos hacia la relación.

Lis Padilla defiende su relación con su novia

Hace unos días por medio de una publicación en sus redes sociales, Lis Padilla decidió compartir un mensaje contando una parte de su historia con la joven Tania Pinedo. Además, señala que inicia este nuevo capítulo de su vida con valentía y sin culpa.

"No todo el mundo va a entender tu historia, y está bien. Yo si la entiendo. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo que me enseñó que el amor también puede empezar de nuevo, sin culpas y con valentía", expresó la joven.

A través de su cuenta de TikTok, la influencer también compartió varias fotos y videos de ambas luciendo muy felices. Así mismo, aclaró que eligió vivir mostrando su verdad de algo que no fue planeado.

"Esta soy yo, con mi pasado, mis aprendizajes y mi presente. Hace 5 meses conocí a Tania Pinedo y mi corazón habló claro. No fue planeado, no fue buscado, solo fue real. El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy. Y yo elijo vivir desde la verdad", señaló en sus redes.

En conclusión, la Navidad de Lis Padilla dejó un gesto romántico y un mensaje de autenticidad. Más allá de las críticas, la influencer defendió su relación y mostró que el amor puede surgir en cualquier etapa. En medio de la exposición en redes, Lis y Tania apostaron por la honestidad sin renunciar a su verdad personal.