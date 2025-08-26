Rosángela Espinoza es troleada por ampay de Patricio Parodi: "Está molesta porque no es la protagonista"

Rosángela Espinoza volvió a estar en el ojo de la tormenta. En plena competencia de "Esto es Guerra", la popular "chica selfie" no soportó que Pancho Rodríguez la acusara de hacer trampa y, entre gritos, le pidió que deje de fastidiarla. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario irónico de Pancho, quien relacionó su mal humor con el reciente ampay de Patricio Parodi.

Pancho Rodríguez trolea a Rosángela Espinoza por ampay de Patricio

Rosángela Espinoza volvió a ser tendencia en "Esto es Guerra", pero esta vez no por una prueba, sino por un fuerte cruce con Pancho Rodríguez. La popular "chica selfie" no soportó que el chileno la acusara de hacer trampa y menos aún que sacara a relucir el ampay de Patricio Parodi.

El enfrentamiento con Pancho. En plena competencia, Pancho acusó a Rosángela de "soplar" la respuesta a un compañero. La modelo no se quedó callada y le respondió con todo frente a las cámaras.

"Yo ya estoy cansada, Pancho, de que te estés fijando en mí, en todo lo que hago. Si llego tarde, fíjate en tu competencia que todo te gana Kevin. Yo no soplo a nadie, ya cálmate", dijo Rosángela bastante molesta.

Sin embargo, el "Pitbull" no se quedó atrás y lanzó un comentario que encendió la polémica. Pancho Rodríguez relacionó la molestia de Rosángela con el ampay de Patricio Parodi con la modelo Flor Ortola, con quien fue captado en una situación cariñosa.

"Debe estar de mal humor porque no es la protagonista del ampay", soltó Pancho, provocando risas en el set y dejando en silencio al propio Patricio Parodi, quien solo atinó a carcajearse.

En medio del programa, Katia Palma no perdió la oportunidad de preguntarle directamente a Patricio si seguía soltero. El chico reality contestó sin dudar.

"¿Patricio, sigues soltero?", cuestionó Katia Palma. A lo que el capitán de los "guerreros" respondió: "Sí, claro".

Patricio Parodi rompe su silencio

Un día después, Parodi se refirió al tema en una entrevista con "América Hoy". Al ser consultado por el ampay con Flor Ortola, el chico reality trató de bajarle el tono a la situación.

"Mis puertas están más abiertas que las mismas puertas de Pachacamac. Solamente que tiempo al tiempo", declaró, dejando la puerta abierta a nuevas relaciones, pero sin confirmar nada.

@ameg_pe 26.08.25 | Rosángela Espinoza es troleada por ampay de Patricio Parodi y el chico reality se pronuncia. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

De esta manera, Patricio Parodi mostró que prefiere no entrar en polémicas y se mantiene en silencio, aunque con declaraciones que dejan mucho a la imaginación. Lo cierto es que el reality volvió a convertirse en tema de conversación gracias a este nuevo episodio.

En conclusión, el tenso momento entre Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez dejó en claro que en "Esto es Guerra" las indirectas y las rivalidades siguen al rojo vivo. Mientras ella exige que la dejen tranquila, Pancho aprovecha para lanzar dardos que la hacen estallar en referencia a Patricio Parodi.