¿Y Rosángela? Patricio Parodi fue captado besándose con una joven muy parecida a Luciana Fuster

Patricio Parodi sigue viviendo su soltería al máximo. A pesar de que en los últimos meses se le vinculó con Rosángela Espinoza dentro de 'Esto es Guerra', el chico reality sorprendió al ser ampayado este fin de semana en una discoteca de Barranco. El chico reality fue visto muy cariñoso con una joven desconocida.

Patricio Parodi junto a joven con parecido a Luciana Fuster

La madrugada del viernes 22, las cámaras de 'Magaly TV La Firme' captaron al concursante de de EEG disfrutando de la vida nocturna. En plena pista de baile, Parodi se dejó ver en apasionados besos con una misteriosa jovencita, dejando en claro que sigue abierto a nuevas experiencias amorosas.

Lo llamativo del momento fue el gran parecido físico que la joven guardaba con Luciana Fuster, su expareja. Según mostraron las imágenes, tras salir de la discoteca de Barranco, ambos se dirigieron a Larcomar, en Miraflores. Allí caminaron abrazados de la cintura y, en un momento, el chico reality le acarició la espalda con evidente complicidad.

Los llamados "urracos" remarcaron que Parodi ya había dejado atrás cualquier historia con Rosángela, a quien en más de una ocasión ha definido solo como amiga. El encuentro con la nueva jovencita, además de encender rumores sobre un nuevo romance, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los comentarios no se hicieron esperar.

Rosángela Espinoza reacciona tras el ampay de Patricio

Ante la difusión del avance de 'Magaly TV La Firme', muchos esperaban la reacción de Rosángela Espinoza, sobre todo porque su nombre había sido relacionado con el de Parodi en las últimas semanas. Durante la más reciente emisión de 'Esto Es Guerra', la modelo fue consultada en vivo por Katty Palma sobre si la noticia la había afectado.

"¿Rosángela, estamos hablando específicamente del tráfico y no porque algo ha pasado en el día que te ha puesto triste?, quizá un ampay, una noticia que te ha movilizado un poco", preguntó la conductora al notar la actitud seria de la competidora. Frente a ello, Espinoza respondió: "¿Qué ampay? No entiendo. No he visto. ¿Mi ampay? No", dijo entre risas, dejando claro que no le dio importancia a las imágenes de su compañero de reality.

En conclusión, Patricio Parodi ha dejado claro que está disfrutando de su soltería y no teme mostrarse en público con nuevas compañías. Aunque en el pasado reciente se le vinculó con Rosángela Espinoza, el ampay en Barranco demuestra que el chico reality estaría abriendo nuevas etapas en su vida personal.