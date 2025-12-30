¿Nuevo romance? Lucca Mesinas y Janick Maceta despiertan rumores tras compartir fotos juntos

La farándula y el deporte peruano se vieron sacudidos por una serie de publicaciones que avivaron los rumores de un posible romance entre el surfista olímpico Lucca Mesinas y la modelo Janick Maceta, segunda finalista de Miss Universo. Ambos coincidieron recientemente en una playa del norte del país, y los gestos entre ellos en redes sociales no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

Gestos y reacciones que alimentan especulaciones

Las imágenes compartidas por Lucca Mesinas en su cuenta de Instagram mostraron al deportista disfrutando del mar junto a la modelo, generando de inmediato comentarios cargados de corazones por parte de Janick Maceta. La interacción no tardó en desatar rumores de cercanía entre ambos.

Por su parte, la modelo también compartió fotografías desde la misma playa, confirmando coincidencias de ubicación que reforzaron la percepción de que podrían estar iniciando una relación. La comunidad de seguidores reaccionó con entusiasmo y mensajes de apoyo:

"Qué linda fotooooo, los dos", "Todo el Perú aprueba esta relación" y "Mis favoritos juntos" fueron algunos de los comentarios más repetidos.

La química entre el surfista y la modelo llamó la atención de cientos de usuarios, quienes no dudaron en expresar su aprobación y curiosidad por el vínculo que ambos podrían estar cultivando. La noticia se ha viralizado rápidamente y creadores de contenido como Ric La Torre compartieron la noticia en sus redes sociales.

¿Quién es Lucca Mesinas?

Lucca Mesinas Novaro nació el 20 de abril de 1996 en Máncora y se ha consolidado como uno de los máximos referentes del surf peruano. Su carrera incluye participaciones en el Championship Tour de la World Surf League y reconocimientos destacados como los Laureles Deportivos en grado de "Gran Oficial" por su medalla de plata en los ISA World Surfing Games 2017.

En 2019, Mesinas obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y, en 2021, se clasificó al Championship Tour. Su desempeño constante lo llevó a consagrarse bicampeón en California en 2025, consolidando su posición como una figura influyente dentro del deporte nacional y un referente para nuevas generaciones de atletas.

En conclusión, la interacción entre Lucca Mesinas y Janick Maceta ha generado expectativa entre seguidores de la farándula y el deporte. Aunque no se ha confirmado una relación formal, coincidencias y comentarios entre ambos hicieron que el tema se viralice, y los fanáticos permanecen atentos a cualquier señal de un posible romance entre estas dos figuras populares del Perú.