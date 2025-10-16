Janick Maceta conmueve con mensaje tras muerte de manifestante: "Exigir dignidad no debería costar vidas"

Mientras el país enfrenta una de sus etapas más críticas por la creciente ola de violencia y extorsiones, la marcha del miércoles 15 de octubre encendió nuevamente la indignación ciudadana. Durante las protestas realizadas en el Cercado de Lima, se confirmó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven artista y rapero de 32 años, lo que generó una fuerte conmoción nacional.

Janick Maceta se une al reclamo ciudadano

Ante este lamentable suceso, Janick Maceta, modelo y exrepresentante del Perú en Miss Universo, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a los hechos ocurridos y exigir justicia. La joven también estuvo presente en la movilización, donde fue testigo del caos y los enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.

"La justicia no puede ser una promesa vacía. El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas. Protestar no es un delito. Exigir dignidad no debería costar vidas", escribió la modelo, sumándose al clamor de miles de ciudadanos que piden el fin de la represión en las calles.

Al día siguiente, el jueves 16 de octubre, Janick compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que lamentó profundamente la pérdida de Eduardo Ruiz, a quien describió como un joven que soñaba con un país más justo.

"Lamento profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, 'Trvkoó', de 32 años. Un joven artista y rapero que creía en un país más justo y perdió la vida (...) Hay testigos y amigos que señalan que Eduardo ya se estaba retirando junto a ellos cuando fue alcanzado por el disparo. Mis más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad cultural que hoy llora su partida", expresó la modelo en su comunicado.

Pide justicia y cuestiona al Gobierno

Durante su pronunciamiento, Janick Maceta cuestionó duramente la falta de acción del Gobierno ante los hechos violentos registrados en las protestas. La modelo remarcó que la población tiene derecho a manifestarse sin ser víctima de represión.

"Duele porque nadie debería morir por alzar la voz, ni por creer que el país puede ser mejor. Todos tenemos derecho a protestar sin que se atente contra la vida. El Estado tiene la obligación de proteger, no reprimir. Escuchar, no silenciar", manifestó.

Maceta pidió que el asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz no quede impune, recordando que no es la primera vez que una protesta ciudadana termina en tragedia. A través de su mensaje, instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y sancionar a los responsables.

"La justicia no puede seguir llegando tarde, el país no puede seguir perdiendo vidas sin respuestas. Que lo ocurrido en Plaza Francia no quede impune", concluyó.

Las palabras de Janick Maceta resonaron con fuerza entre sus seguidores y la opinión pública, en un contexto donde la indignación y el dolor se mezclan con la exigencia de justicia. La muerte de Eduardo Ruiz ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones y el papel del Estado frente a las demandas ciudadanas.