Jossmery Toledo exhibe sin querer a misterioso acompañante en Máncora: "Es el fotógrafo"

La modelo e influencer Jossmery Toledo volvió a encender las redes sociales luego de compartir un video desde Máncora que no pasó desapercibido. Lo que parecía una simple rutina de ejercicios frente al mar terminó generando rumores sobre un nuevo galán en su vida.

Jossmery Toledo expone sin querer a galán en Máncora

La modelo Jossmery Toledo vuelve a estar en el ojo público luego de compartir un video desde Máncora, donde dejó ver, sin querer, a un misterioso hombre dentro de su habitación. El detalle no pasó desapercibido y causó revuelo en redes, al punto que Magaly Medina analizó el clip en su programa y levantó sospechas sobre una nueva relación.

En las imágenes que la exsuboficial de la PNP subió a su cuenta de Instagram, se le ve ejercitándose en una habitación con vista al mar. Sin embargo, varios usuarios notaron algo curioso: en el reflejo del vidrio aparecía un joven con polo blanco y celular en mano dentro del mismo cuarto.

El clip fue analizado en el programa "Magaly TV La Firme", donde la periodista Magaly Medina no dejó pasar el detalle. La conductora agregó que el misterioso hombre aparecía más de una vez durante la grabación.

"Reapareció en un hotel frente al mar, haciendo sus ejercicios y grabándose con el celular. Se le ve reflejada en el vidrio de la puerta", comentó la conductora al mostrar el video. "Mientras se ejercitaba, pudimos ver dos o tres veces a este individuo que estaba en la misma área", señaló, alimentando las especulaciones de que Jossmery no viajó sola.

Jossmery responde a los rumores

Ante el revuelo, uno de los reporteros del programa se comunicó directamente con la modelo por WhatasApp para preguntarle sobre la identidad del joven. Con su estilo directo y algo divertido, Jossmery respondió sin perder el humor.

"¿Estás de viaje sola?", fue la primera pregunta. A lo que ella contestó: "Jajajaja, nací sola". Pero cuando el reportero le consultó sobre el hombre que apareció en el video, la influencer se apresuró a aclarar: "Jajajaja, es el fotógrafo (¿Jajajaja el fotógrafo?) Sí". El periodista le preguntó si el viaje era por trabajo: "¿Te has ido por fotos?". Y Jossmery insistió: "Sola no estoy aquí, hay mucha gente".

Con esa respuesta, la exsuboficial buscó poner fin a los rumores, aunque sus seguidores no quedaron del todo convencidos. En su programa, la popular "Urraca" no descartó que Jossmery esté acompañada de alguien especial.

"En el hotel habrá mucha gente, pero la cuestión es que ese hombre estaba en tu cuarto y como se vio evidenciada, lo que hizo fue evidenciarse más", dijo en tono pícaro.

En conclusión, Jossmery asegura enfocada en sus proyectos personales, aunque sus viajes y publicaciones siempre terminan dando de qué hablar. Lo cierto es que, una vez más, Jossmery Toledo logró captar la atención del público, demostrando que cualquier detalle en sus redes puede convertirse en tema de conversación en toda la farándula peruana.