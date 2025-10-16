Magaly cuestiona los enfrentamientos en marcha de la 'Generación Z': "Con violencia no se logra nada"

Magaly Medina no se quedó callada ante los enfrentamientos ocurridos durante la marcha de la llamada 'Generación Z' en el Centro de Lima. La conductora comenzó su programa "Magaly TV La Firme" enlazándose en vivo con una reportera en el Centro de Lima y expresó su rechazo a los actos de violencia.

Magaly Medina sobre la marcha de la 'Generación Z'

La conductora Magaly Medina decidió dejar de lado los temas de farándula por unos minutos para hablar sobre los enfrentamientos que ocurrieron durante la marcha de la 'Generación Z' en Lima. Desde su programa "Magaly TV La Firme", la periodista mostró imágenes del caos y lamentó que lo que empezó como una protesta pacífica haya terminado en violencia.

Durante su emisión en vivo, Magaly explicó que, aunque su espacio está dedicado al espectáculo, los hechos del país no podían pasarse por alto. La conductora mostró imágenes del enfrentamiento y expresó su preocupación por el rumbo que estaban tomando las protestas.

"Es un programa periodístico, aunque de espectáculos. Pero la realidad siempre supera cualquier programa de este tipo. Vamos a enlazar convocada por la Generación Z... Hay 5 policías y varios manifestantes heridos, en esta marcha que se ha caracterizado por el desorden, el caos y un ambiente de violencia", expresó con seriedad.

La marcha, que en un inicio reunió a jóvenes que marchaban al ritmo de batucadas y carteles con mensajes pacíficos, se descontroló al caer la noche. Hubo quema de cartones, ataques con piedras y gases lacrimógenos en los alrededores del Congreso.

¿En qué momento se habría vuelto violenta?

Mientras la reportera de su programa informaba desde el cruce de Abancay con Nicolás de Piérola, Magaly interrumpió para reflexionar sobre lo que estaba viendo. Sus palabras reflejaron sorpresa ante la pérdida del carácter pacífico de la manifestación.

"¿En qué momento esta marcha que aparentemente tenía la finalidad de protestar de manera pacífica se convierte en una marcha violenta? ¿En qué momento y quiénes originan este caos, esto de quemar rejas, lanzar piedras y objetos punzocortantes a la fuerza policial?", preguntó en vivo.

La periodista enlazada por "Magaly TV La Firme" explicó que el caos comenzó alrededor de las 6:30 p.m., cuando un grupo de encapuchados prendió fuego a cartones en las rejas del Congreso. Desde ese instante, la tensión se intensificó y el enfrentamiento entre manifestantes y policías fue inevitable.

"Es ahí donde la Policía, que solo bloqueaba accesos, tiene que salir para proteger el Palacio Legislativo, y ahí se dan los conatos de bronca", relató la reportera de ATV.

"El país necesita calma"

Magaly, visiblemente preocupada, aprovechó para hacer un llamado a la reflexión y pedir calma a los manifestantes. Pidió que la ciudadanía no se deje llevar por la ira y que prime el diálogo antes que la confrontación.

"De todas maneras, una marcha tiene que ser bien organizada. Los líderes de esta marcha tendrían que haber convocado a mantener una actitud civilizada de no agresión, de no violencia, porque con la violencia no se logra nada. El país necesita calma, el país necesita cabeza fría, no alborotadores baratos tampoco", afirmó con firmeza.

En conclusión, la conductora Magaly Medina se pronunció sobre los enfrentamientos en marcha de la 'Generación Z', donde hubo varios manifestantes y cinco policías heridos. Resaltó que los jóvenes tienen todo el derecho a protestar, pero "de manera civilizada" y sin agredir ni destruir bienes públicos. Explicó que el país necesita calma en tiempos de violencia.