Magaly Medina pone en duda relación de Milett y Tinelli tras llegada al Perú: "Están siguiendo un guión"

La llegada de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Perú para grabar el reality Los Tinelli ha despertado una ola de comentarios en los medios, entre ellos los de la polémica conductora Magaly Medina. La popular "Urraca" criticó la actitud de la pareja, asegurando que sus demostraciones de cariño podrían responder más a compromisos laborales que a un romance genuino.

Magaly Medina cuestiona muestras de afecto de la pareja

Durante la reciente emisión de su espacio televisivo, Magaly indicó que las demostraciones de amor de Tinelli y Figueroa podrían obedecer más a un guion del reality que a su relación real. Según Medina, la pareja habría protagonizado una discusión prematura que generó dudas sobre su participación, pero después confirmaron que continuarían con el proyecto.

"Milett vino con Marcelo Tinelli con su equipo del reality porque lo que ellos están haciendo es facturación, lo que están haciendo es seguir un guion, pero ellos se pelearon antes de tiempo, lo que despertó la duda de su participación. Después aclaró que sí sería parte. Ahora, qué tan ciertos son los besos que se dan y las muestras de cariño entre ambos", explicó la conductora.

Magaly también señaló que la pareja intenta mostrar un amor genuino para demostrar que su relación no es completamente ficticia. Sin embargo, recalcó que deben cumplir con los lineamientos de un contrato con una productora como Amazon, lo que obliga a seguir un guion y aparentar afecto frente a las cámaras.

"Tienen que estar demostrando en cada paso que dan que realmente son una pareja que no está armado todo, que no es que no estén enamorados, que no se han distanciado, que no es que ambos estén contratados para un reality. Porque de hecho deben tener un contrato, eso no se hace a la loca. Es un contrato con Amazon Prime y tienen que trabajar para ese contrato como hacen los actores; tienen que fingir que se besan, que se aman", sentenció Medina.

Tinelli invita a Magaly a cenar y ella rechaza

La polémica también incluyó un intercambio en Lima cuando Tinelli y Figueroa asistieron a un restaurante y fueron interceptados por las cámaras de Magaly. El conductor argentino aprovechó para invitar a la periodista a compartir un almuerzo o un café, mostrando su disposición para estrechar la relación mediática.

"Vamos con Magaly a todos lados. Cuando la invitamos a comer, a Magaly, yo quiero invitarla a tomar un café. Una personalidad de América, como no la voy a querer conocer", dijo Tinelli.

Magaly, por su parte, rechazó la invitación y aclaró que prefiere mantener distancia con figuras de la farándula, sin que esto modifique su postura crítica hacia la pareja. Incluso bromeó sobre que, en lugar de ella, Tinelli podría invitar a Gisela Valcárcel o al equipo de América Hoy.

"Ahora dice que quiere almorzar conmigo, no sé si eso se acostumbra en Argentina, pero acá no. Desde que hago este programa prefiero mantenerme al margen de lo que critico. Yo tomo café con mis amigos. Que piense que así no los voy a criticar y tampoco a Milett; igualito nomás. Que invite a Gisela y a las de 'América Hoy', que a mí no me invite", concluyó.

La visita de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Perú no solo ha despertado expectativas por la grabación del reality, sino también intensos comentarios mediáticos. Mientras la pareja mantiene su imagen romántica frente a las cámaras, figuras como Magaly Medina insisten en cuestionar la autenticidad de sus gestos.