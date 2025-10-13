Milett y Tinelli estarían separados pero siguen juntos por reality, según prensa argentina: "Él está harto"

Periodistas del espectáculo en Argentina aseguran que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no serían pareja, aunque seguirían mostrándose juntos solo por compromiso con Amazon Prime Video, productora del reality "Los Tinelli". Según los programas argentinos, el conductor estaría "harto" de sostener una relación que ya no existe, pero que debe continuar ante las cámaras por un jugoso contrato.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron, según prensa argentina

Los rumores sobre el fin de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen creciendo. Varios periodistas del espectáculo argentino aseguran que la pareja ya habría terminado su romance, pero continúa mostrándose unida solo por un contrato con Amazon Prime Video, la plataforma que produce el reality "Los Tinelli".

Según el periodista argentino Pampito, en su programa "Puro Show", la relación ya estaría completamente rota, pero ambos siguen actuando como pareja frente a las cámaras porque la producción del reality les pidió mantener las apariencias. El conductor del programa explicó que la producción de Amazon Prime les exigió grabar juntos porque aún tienen escenas pendientes, incluso algunas grabaciones en Perú.

"Ellos están separados, no están juntos. Y están juntos porque la producción del reality les pidió que vuelvan a grabar, porque tenían un montón de cuestiones programadas en Perú. Ellos están totalmente separados porque esta relación está terminada. Terminan de grabar el reality, se estrena, capaz la pueden defender y se va una para Perú y el otro para Argentina", dijo.

@ameg_pe 13.10.25 | Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no serían pareja y siguen juntos por reality, según prensa argentina. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Aseguró que Tinelli estaría emocionalmente agotado por tener que mantener una relación que, según el periodista, ya no da para más. Incluso el comunicador manifestó que el productor argentino estaría "harto" de sostener una relación que ya no existe.

"No lo pueden sostener más. Marcelo está harto de Milett. Está deprimido porque tiene que forzar toda esta situación que no aguanta más. (Tiene que aguantar) por plata", agregó el periodista.

La polémica llega después de Marcelo Tinelli anunciara su separación de Milett Figueroa en su pódcast. La modelo también confirmó la ruptura definitiva para los medios. Sin embargo, días después se contradijeron y aparentemente se reconciliaron. Esto ha generado gran confusión.

¿No hay amor?

Por su parte, el periodista Ángel de Brito, amigo cercano de Tinelli, también confirmó en "LAM" que la pareja ya no estaría junta. Según contó, antes de viajar a Lima, ambos llegaron al aeropuerto por separado, algo que llamó la atención de todos.

"Marcelo vino de su casa con El Tirri y sus dos hijas. Y ella vino en un Uber desde su departamento. ¿Qué clase de relación es esa? Marcelo tendría que haber ido a buscar a Milett a su departamento e ir todos juntos al aeropuerto. Esta relación terminó, chicos. No hay amor", sentenció el conductor de LAM.

En conclusión, los medios argentinos coinciden en que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen apareciendo juntos únicamente por compromisos de grabación con el reality "Los Tinelli". Una vez que terminen las grabaciones, aseguran que cada uno tomará su camino.