Tiktoker Moca revela que su embarazo es de alto riesgo: "Me mandaron a hacer reposo absoluto"

Tiktoker Moca confiesa que su embarazo es riesgoso

La tiktoker Moca, conocida como 'La reina del moradito', sorprendió a sus seguidores al contar que está embarazada por primera vez a los 24 años. La influencer, cuyo nombre real es Jusseira Mayumi Quispe, compartió la noticia en sus redes sociales mostrando la ecografía de su bebé, a quien llamó con cariño su "frijolito", aunque hace poco señaló que ahora tiene el tamaño de un "guindón".

La creadora de contenido dejó un mensaje que tocó el corazón de muchos: "Jamás volveré a sentirme sola, tú solamente serás mío".

Sin embargo, la alegría vino acompañada de una noticia delicada. Moca confesó que su embarazo es de alto riesgo y que los médicos le ordenaron reposo absoluto para evitar cualquier complicación. La creadora de contenido contó todo durante transmisiones en vivo, donde se mostró sincera y muy emotiva.

Según relató, todo empezó cuando sintió fuertes dolores en los ovarios durante cuatro días seguidos. Preocupada, decidió ir a una clínica, más aún porque una prueba de embarazo ya había salido positiva. Tras los exámenes, los médicos confirmaron que tenía cuatro semanas de gestación.

"Tengo un embarazo riesgoso. ¿Por qué? Porque siento dolores por dentro. Entonces, fui a la clínica, me revisaron, me hicieron chequeos y me dijeron que está bien. Pero, para prevenir que pase lo que tú ya sabes, me han dado medicamentos", contó Moca desde su habitación, acompañada por su familia.

También reveló que los medicamentos que le recetaron costaron S/124 y que pudo comprarlos gracias al apoyo económico de sus seguidoras, quienes le hicieron transferencias por Yape. Días después, la influencer explicó que los doctores detectaron dos hematomas fuera del saco gestacional. Esto la obligó a tomar medidas inmediatas para proteger al bebé.

Le ordenaron guardar reposo absoluto

Moca confirmó en un live que su embarazo es considerado de alto riesgo. Allí explicó con más detalle lo que le dijeron los médicos. La tiktoker también hizo una fuerte reflexión sobre su estilo de vida antes de enterarse del problema.

"Los hematomas no están adentro del saco, están por fuera, son lesiones fuera. Es como que esto es el saco, hay dos hematomas por acá, eso tiene que desaparecer, ¿con qué? con reposo", contó. "Es porque mucho trajín he hecho yo demasiado, he estado caminando como lora, he caminado", dijo, recordando incluso que pasó todo un día caminando en la playa.

Sobre las indicaciones médicas, fue clara. Además, Moca recalcó que llegó al centro médico inicialmente por fiebre y que, gracias a esa visita, se detectó el problema a tiempo.

"No tienes que hacer nada de trajín... estoy echada todo el día en mi cama. Aquí me vas a ver en esta cama todos los días, nada de nada", señaló. "Agradezco que me haya dado fiebre, porque si no me daba fiebre, yo no iba a la clínica y si yo no iba a la clínica no sabía de los hematomas", expresó con alivio.

En conclusión, la tiktoker Moca confirmó que su embarazo es de alto riesgo. Por ahora, su enfoque está totalmente en cuidarse y seguir al pie de la letra las indicaciones médicas. Con este anuncio, Moca mostró un lado más sensible y humano, lejos de las polémicas que suelen rodearla. Hoy, su mensaje es claro: su bebé es su prioridad y hará todo lo posible para que el embarazo siga adelante sin complicaciones.