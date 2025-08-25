Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Desde hace meses, Melissa Paredes y Anthony Aranda han expresado en muchas ocasiones que desean convertirse en padres juntos, pero aún no han dado una fecha para volverlo realidad. Es así como la actriz sorprendió al compartir la foto de una ecografía en sus redes sociales.

Melissa Paredes publica un video de ecografía de embarazo

Hace algunos meses, se ha rumoreado sobre un posible embarazo de la pareja Melissa Paredes y Anthony Aranda, pero lo han negado en muchas ocasiones. Si bien la actriz ya tiene una pequeña con su ex Rodrigo Cuba, quiere tener un segundo hijo con el bailarín.

Es así como la joven sorprendió con una noticia que emocionó a sus seguidores. La actriz compartió un video por medio de sus redes sociales donde muy emocionada revela un embarazo. Luego, muestra una ecografía y se trataría que una tercera persona está en la dulce espera y celebra que se convertirá en tía.

"Oficialmente podemos contarlo... seremos tías", expresó la joven actriz.

¿Qué dijo Anthony Aranda sobre un hijo?

Por medio de una entrevista con 'Más Espectáculos', el bailarín Anthony Aranda reveló sobre los fuertes rumores de embarazo de Melissa Paredes. Hace unos días, la modelo celebró su cumpleaños por todo lo alto con varios días de celebración y en los videos se menciona a un 'bebé'. Además, varios seguidores comentaron que tendría una 'pequeña pancita' que la delataría.

Ante esto, el esposo de la actriz salió a responder: "Nosotros cuando tengamos algo que anunciar, no vamos a tener ningún problema en anunciarlo, en el momento que nosotros creamos conveniente. Tenemos planes de hace mucho tiempo, así que no hemos revelados exactamente si lo estamos buscando en este momento, en nuestros planes está, así que estamos felices".

Es así como el artista es consultado si están pensando que Melissa Paredes salga embarazada para el 2026. Aranda menciona que eso sería una fecha más acertada, ya que cada decisión tomada como pareja lo han tomado con mucha seriedad y tiempo planificando.

"¿Están pensando para el 2026?", le pregunta el reportero, y Anthony responde: "Si lo estamos calculando para esa fecha. La verdad que el paso que hemos hecho en nuestro matrimonio lo hemos hecho a consciencia".

De esta forma, Anthony Aranda deja en claro que si está en sus planes tener un hijo con Melissa Paredes, pero que actualmente la actriz no está en la dulce espera. Ante los rumores de una posible embarazo, la modelo reveló que es una persona muy cercana a ella que está embarazada.