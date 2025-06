¿Indirectas para Rodrigo Cuba? Ale Venturo enciende las redes con fuertes mensajes: "Me gusta lo exclusivo"

Ale Venturo encendió las redes sociales tras publicar una serie de mensajes en TikTok que muchos consideran como indirectas bien directas para Rodrigo 'Gato' Cuba. Y es que justo después de que el futbolista hablara de lo bien que se lleva con Melissa Paredes, pero evitara decir lo mismo sobre Ale, la influencer explotó con frases que dejaron a todos pensando.

Todo empezó cuando el Gato Cuba respondió en Instagram una pregunta sobre su relación con Melissa Paredes. Él no dudó en elogiarla diciendo que se llevan muy bien como padres. Pero cuando le preguntaron por su vínculo actual con Ale Venturo, publicó una foto con cara seria haciendo un "like" con la mano.

Esa diferencia en el trato habría molestado a Ale, quien no se quedó callada y comenzó a compartir curiosos mensajes en su cuenta de TikTok.

¿Será que insinuó que su ex era medio engreído o flojito? Pero no quedó ahí. Luego lanzó otro mensaje aún más directo.

"Me gusta tanto lo exclusivo, que hasta un like a otra me desmotiva", compartió el mensaje de la publicación en TikTok.