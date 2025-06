Yahaira Plasencia ya tiene fecha de estreno de su nueva canción y pide a fans: "Ayúdenme a buscar un nombre"

¡'La Patrona' está de vuelta! Yahaira Plasencia no deja de dar de qué hablar y esta vez sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que su nueva canción ya tiene fecha de lanzamiento. Lo curioso es que el tema todavía no tiene nombre, pero eso no ha sido impedimento para que ya sea todo un éxito en TikTok.

Yahaira Plasencia confirma fecha de lanzamiento para canción

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al contar que ya tiene fecha para lanzar su nueva canción. Sin embargo, lo curioso es que el tema aún no tiene nombre. Aun así, ya es viral en TikTok.

"Casi un millón en TikTok con la canción que subí ayer en la tarde. Es una canción que todavía no tiene nombre. Ya mandé a grabar todo", comentó Yahaira en sus historias de Instagram.

Pidió ayuda a sus fans para ponerle nombre. Como sabe que sus seguidores están pendientes de todo lo que hace, la salsera les pidió que la ayuden a encontrar el nombre perfecto para este nuevo tema que ya está causando sensación.

"Ya tengo fecha de la canción. Ah, ya tengo fecha. Ayúdenme a buscar un nombre de la canción. Aquí les dejo la cajita de preguntas para que me ayuden", agregó 'La Patrona'.

Yahalovers se hacen sentir. Los fans no tardaron en responder con varias sugerencias. Todos con ese toque picante y directo que a Yahaira le encanta interpretar en sus letras.

Entre los nombres que propusieron sus Yahalovers para la canción están: "Muy machito", "El 10 la calle", "Karma", "Supérame" y "J10".

¿Indirecta para alguien? Nadie lo confirma, pero como ya es costumbre, muchos creen que las letras van con dedicatoria.

¡Triunfo sin nombre oficial!

Lo más sorprendente es que esta canción todavía no ha sido lanzada oficialmente. Solo se ha compartido una maqueta, pero eso ha sido suficiente para que explote en redes. El video que subió Yahaira a TikTok ya tiene más de 1.1 millones de reproducciones y cientos de comentarios. Y es que a la intérprete de "Y le dije no" le basta con un adelanto para encender las plataformas digitales.

Una vez más, Yahaira demuestra que está en su mejor momento. La salsera no solo está feliz con el éxito de su nueva canción, sino que también demuestra que tiene una conexión fuerte con su público. Ahora solo falta que revele el nombre final del tema, que ya es un éxito sin haber salido. Yahaira Plasencia sigue marcando la pauta en la música peruana y lo hace con ritmo, actitud y mucho sabor.