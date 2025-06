¿Indirecta para Farfán? Yahaira Plasencia lanza nuevo adelanto de canción y celebra éxito en redes

¡Está de vuelta con todo! La salsera Yahaira Plasencia encendió las redes al mostrar otro pedacito de lo que será su próxima canción. Aunque asegura que no manda indirectas, sus fans no piensan lo mismo. Las letras parecen tener dedicatoria, y todos apuntan a su ex, Jefferson Farfán.

¿Indirecta disfrazada?

La también conocida como 'La Patrona' soltó en Instagram y TikTok un nuevo adelanto de su próxima canción que causó revuelo. Sus fans y usuarios en redes señalan que la canción tendría indirectas para Jefferson Farfán.

Con frases como: "Pero de aquí se te ve chiquito", la artista dejó a todos con la duda si se refiere o no al exfutbolista. Pero eso no fue todo. Luego se escucha otro verso aún más directo: "Mete muchos goles, pero está fuera de zona".

¿Será solo una coincidencia o Yahaira está usando la música para mandar mensajes ocultos? Pese a las sospechas, Yahaira dejó en claro que no busca armar escándalo. Aunque, al mismo tiempo, dejó entrever que le gusta el "jueguito".

"Adivinen qué estamos grabando. Ya sale, no tengo nombre de la canción", dijo sonriente en una de sus historias de Instagram. Lo curioso es que, aunque dice no mandar indirectas, sigue soltando letras como: "Día y noche me la paso facturando mientras tú me estás pensando. ¿Ay qué te pasó? No que muy machito".

Estas frases encendieron aún más las sospechas. Sobre todo porque el término "facturar" ha sido usado por muchas artistas que, como Shakira, han transformado sus rupturas en éxitos musicales.

Se viene con fuerza

Yahaira Plasencia también contó que la canción aún está en proceso. Ni siquiera tiene título definitivo, pero ya está generando miles de reacciones.

"Hoy día fui a poner la voz de esta canción que todavía no tiene nombre. Es una maqueta. Estoy viendo cómo quiero que suene, bailable y súper chévere", explicó. A pesar de eso, la respuesta en TikTok ha sido impresionante. "Le subí a TikTok así con maqueta y todo y tiene más de 300,000 likes, más de 900 comentarios. Increíble. Me encanta que les haya gustado", agregó feliz.

02.06.25 | Yahaira Plasencia celebra éxito en redes sociales de próxima canción. Fuente: Instagram de Yahaira Plasencia pic.twitter.com/Wv8Pp2lyVK — @ghelanma (@ghelanma) June 3, 2025

¿Mensaje para la 'Foquita'? Las palabras "gol", "partido", "jugador" y hasta "galáctico" han hecho que muchos piensen en Jefferson Farfán. Yahaira, como siempre, se mantiene firme y sin decir nombres, pero la canción parece tener un destinatario claro. Hace poco mencionó que está a punto de llegar al millón de reproducciones en TikTok y que ya tiene fecha de estreno, pero no título para la canción.

Yahaira Plasencia la está rompiendo una vez más. Con solo una maqueta ha causado furor en redes y ya se habla de indirectas para su expareja Jefferson Farfán. Aunque dice que no se refiere a nadie, las letras hablan solas. ¿Será esta su nueva etapa de "vengadora musical"? Habrá que esperar el estreno oficial.