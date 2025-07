Natalia Segura dice que Ignacio Baladán 'no es el papá' de su hijo y 'revela' quién lo sería: "¿Cómo ocultarlo?"

Natalia Segura, esposa del ex chico reality Ignacio Baladán, volvió a hacer de las suyas en redes sociales y dejó a todos con la boca abierta al soltar una "bomba" sobre la paternidad de su hijo Lucca. En un video titulado "Baladán no es el papá de mi hijo", la influencer aseguró que un detalle físico es evidente. Luego, en otro video mostró al 'verdadero papá'.

Natalia Segura, más conocida como "La Segura", dejó en shock a sus seguidores con un video en TikTok donde afirma que Ignacio Baladán no es el padre de su hijo. La influencer colombiana aseguró que el pequeño Lucca, nacido en abril de este año, tiene los ojos color verde aceituna, mientras que tanto ella como Ignacio tienen ojos marrones.

"GRWM para anunciarles que el papá de mi bebé no es el papá de mi bebé. Es algo que ya no sé ni siquiera cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí antes de cualquier boca" , dijo al inicio del clip.

Con su característico estilo, la influencer explicó que el color de ojos del pequeño fue lo que despertó las dudas.

"Baladán no es el papá de mi bebé, mi hijo tiene los ojos color verde aceituna. (...) No me interesa, quien venga a decir que le van a cambiar el color de ojos de aquí a los seis meses, no me interesa tu comentario, nadie te lo pidió", soltó sin filtro.