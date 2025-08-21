RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje tras separación de Maju Mantilla: "Algo está mal"

La joven Mariana de la Vega que fue ampayada con Gustavo Salcedo en el 2023, deja curioso mensaje en redes tras separación del ex deportista con Maju Mantilla.

21/08/2025

Desde que Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, se ha convertido en noticia en todos los medios. Ahora, la que ha ganado protagonismo es la joven con quien fue ampayada el aún esposo de la ex reina de belleza en el 2023 por su mensaje en redes. 

¿Qué dijo la joven ampayada con Gustavo en el 2023?

La noticia de separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tras 20 años de haber iniciado su relación amorosa, y una familia con dos hijos, ha consternado a muchos de sus seguidores y medio de televisión. 

Lo que ha llamado la atención es el mensaje que compartió la joven Mariana de la Vega en redes sociales. Como se recuerda, esta mujer se pensó que era la manzana de la discordia entre el ex deportista y la conductora de TV tras ser captados en el hotel. 

"¿Qué les enseñamos a un niño cuando le decimos 'algo está mal' pero nosotros mismos lo hacemos?", dice el mensaje que compartió la joven por medio de sus redes e incluso, con un emoji de acalorada causando aún más intriga entre los seguidores. 

¿Hubo infidelidad?

Hace casi dos años, Gustavo Salcedo fue captado ingresando a un hotel con la joven Mariana de la Vega. En aquel momento, el aún esposo de Maju Mantilla reveló que solo eran amigos y la inscribió en el gimnasio de este centro de establecimiento. Así mismo, la modelo reveló que su matrimonio estaba pasando por un momento difícil y que estaban un poco distanciados. 

Todo esto de disipó con el tiempo cuando Maju Mantilla apareció en un viaje familiar con sus hijos y su esposo. Todo estaba muy normal nuevamente en sus vidas hasta hace hace unas horas cuando Salcedo anunció en un comunicado el fin de su matrimonio con la ex reina de belleza. 

Por el momento, la modelo no ha dado ninguna información en sus redes sociales y tampoco se ha presentado hoy en su programa de la mañana siendo reemplazada por el momento por Tula Rodríguez, dejando entrever mucho más los rumores de que Mantilla no estaba enterada de la separación.

De esta manera, solo Gustavo Salcedo ha confirmado el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Por el otro lado, la mujer con quien fue ampayada hace dos años dejó un mensaje curioso que avivaría los rumores de la separación de esta pareja de más de 20 años.

