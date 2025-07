¡Qué roche! Yaco Eskenazi corrige a Diealis por querer dejar S/10 de propina: "Tranquilo, hermano"

Yaco Eskenazi y el streamer Diealis fueron a un restaurante exclusivo, pero lo que más llamó la atención no fue la comida, sino lo que pasó al momento de pagar la cuenta. Una discusión sobre la propina quedó grabada en vivo y generó todo tipo de comentarios en redes sociales. ¿Qué pasó realmente y por qué todos hablan de la propina?

El querido conductor Yaco Eskenazi protagonizó una escena que se volvió viral en redes sociales tras compartir una cena con el streamer Diealis. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick, donde ambos disfrutaban de un exclusivo restaurante de carnes. Pero cuando llegó la cuenta, que superaba los S/1.400, la polémica estalló.

Diealis, sin pensarlo mucho, dijo que dejarían solo S/10 de propina, lo que generó una ola de críticas por parte de los seguidores que veían el en vivo. La cifra fue considerada muy baja, teniendo en cuenta el costo de la comida.

La escena fue grabada y viralizada. Todo quedó registrado en la transmisión y, como era de esperarse, los seguidores no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios calificaron el gesto de Yaco como elegante y justo, mientras que al streamer le llovieron críticas por su poca generosidad.

Redes sociales aplauden actitud de Yaco. Los internautas no tardaron en reaccionar con frases de apoyo al gesto de Yaco.

Muchos incluso compararon su gesto con el de otros famosos que han sido señalados por no dejar propina. Además, el momento fue visto como una lección de empatía y respeto al trabajo ajeno. Algunos seguidores incluso pidieron que Diealis se disculpe públicamente.

Diaelis hizo otra transmisión en vivo comiendo con Onelia Molina y le comentó a la chica reality de la polémica de la propina. En esta oportunidad, Onelia dio 20 soles.

"Me están criticando por eso. Ayer invité a Yaco. Y yo lo admito, yo me equivoqué. No sabía que tenía que darse el 10% de la propina... Y gasté como 1400 y algo... Y cuándo me preguntó por la propina, le dije: '10 lucas'. Y Yaco me dijo: 'No aguanta, yo le voy a dar'", dijo Diaelis.