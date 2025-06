Yaco Eskenazi se derrite por su esposa Natalie Vértiz: "No hay tentaciones, cada día se pone más rica"

Yaco Eskenazi está en su mejor etapa sentimental. El ex chico reality se mostró más enamorado que nunca de su esposa Natalie Vértiz y dejó bien claro que no le teme a ningún ampay. Dice que su amor por la ex Miss Perú sigue creciendo y no hay forma de que lo vean portándose mal.

Yaco Eskenazi no se guardó nada y se mandó con todo. El ex chico reality habló de su amor por Natalie Vértiz y dejó en claro que está más enamorado que nunca. Tanto así, que aseguró que Magaly Medina jamás lo ampayará.

"No me van a ampayar, no tendría por qué, estoy tranquilo y contento", dijo Yaco Eskenazi seguro de su amor por Natalie Vértiz.

Yaco explicó que no hay ninguna tentación que lo saque del camino, porque su esposa lo tiene loquito de amor.

"¿Si hay tentaciones? No hay. De verdad que es bien difícil encontrar a una tentación cuando tienes a una esposa que cada día se pone más rica", agregó con emoción para Trome.

Según contó, Natalie empezó a cuidarse aún más desde hace unos meses y los resultados lo tienen encantado.

"No sé qué cosa, empezó hace seis meses con un nutricionista, pero está con otro cuerpo, más rico del que tenía hace 5 años", reveló Yaco, con cara de orgullo.

La pareja, que tiene dos hijos, sigue siendo una de las más queridas y estables de la farándula. Ellos no solo muestran complicidad en sus redes, también se llenan de elogios públicamente.

Yaco reconoce que era tremendo infiel antes de Natalie

En una entrevista para "Magaly TV La Firme", Yaco Eskenazi sorprendió al contar que, antes de conocer a Natalie, fue muy mujeriego y no sabía lo que era la fidelidad.

"Era infiel, nunca en mi vida fui fiel. O sea, yo tenía a mi novia y sentía que estaba enamorado, pero algo pasaba por mi cabeza. Me creía capaz de conquistar a quien me diera la gana", confesó.

Incluso, el ex chico reality dijo que siente un poco de vergüenza cuando lo alaban por ser un hombre de familia.

"Yo era un joyón, cuando hablan bien de mí me da roche porque las mujeres de mi pasado dirán 'qué se cree este per...', 'me desgració'. Yo era muy mujeriego", agregó sin filtro.

A pesar de ese pasado, Yaco dijo que todo cambió cuando conoció a Natalie Vértiz. Ella lo hizo sentar cabeza y ahora está felizmente casado. Contó que Natalie no solo es bella, sino que también lo inspira.

"Estoy casado con una Miss, con una reina, que ha sido la más linda del Perú en un año, es chévere", dijo emocionado. "Ella nunca ha parado de crecer desde que estamos juntos, siempre está superándose. Eso me genera admiración", comentó.

