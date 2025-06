Jefferson Farfán aparece junto a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz antes de 'EVDLV': "Amigos que se convierten en tu familia"

A pocos horas del esperado programa de Darinka Ramírez en 'El Valor de la Verdad', donde revelará detalles sobre su relación con Jefferson Farfán, el exfutbolista parece mantenerse al margen de la polémica. Lejos de pronunciarse sobre las acusaciones de su expareja, 'La Foquita' continúa enfocado en el crecimiento de su marca de ropa Mdre, que ya cuenta con el respaldo de conocidos rostros del espectáculo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Farfán compartió una fotografía en la que aparece junto a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, quienes ahora figuran como embajadores de Mdre. La publicación sorprendió a muchos, ya que refleja la cercanía entre el exfutbolista y la pareja, con quienes mantiene una amistad de años.

"Hay amigos que se convierten en tu familia, los más galácticos. Gracias por la preferencia", escribió Jefferson en su post, en clara señal de agradecimiento. La respuesta de los esposos no se hizo esperar. "Top amigo!!!!! Amamos @mdre.pe !!!!!", comentó Natalie. Farfán respondió con cariño: "Gracias amiga, disfruten sus vacaciones. Se les quiere".

Estas interacciones demuestran que Farfán está más enfocado en sus proyectos personales que en responder públicamente a su expareja. El respaldo de figuras mediáticas consolida aún más la presencia de Mdre en redes sociales y el mercado nacional.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán realizó una transmisión en vivo y sorprendió a sus seguidores al realizarlo desde un bus público. El exfutbolista estaba con lentes, su gorro y un suéter negro con capucha para poder pasar desapercibido entre el público.

Así mismo, estuvo grabando el trayecto de manera muy calmada, ya que el bus público al que subió tenía solo algunos pasajeros. Luego, comentó que le pareció única la sensación de volver a viajar en un 'micro' después de tantos años y recordaba sus inicios.

"Esta sensación es única, no hay otra, después de mucho tiempo en el micro, con la gente (...) Aquí en el tráfico y aquí estamos. Qué sensación más sabrosa, tiempo de tiempo que no subía a un micro, a revivir nuestras raíces, así empezó todo, micro, calle. Bueno mi gente, quería compartir este momento con ustedes, no se olviden de donde vinieron", señaló.