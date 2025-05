¿Para Farfán? Yahaira Plasencia manda fuerte mensaje en redes: "Tú empezaste, ahora te aguantas"

La salsera Yahaira Plasencia es una reconocida artista peruana que viene cosechando varios éxitos y ahora, viene apostando por temas inéditos. Aunque, últimamente ha sido vinculada con Jefferson Farfán por las supuestas indirectas en sus canciones y ahora, le habría tremendo mensaje en TikTok.

A través de su red social de TikTok, Yahaira Plasencia está acostumbrada a compartir trends de moda o videos de su conciertos, como sus nuevos lanzamientos. Hace unas horas, la salsera decidió mandar una fuerte indirecta a una persona y usuarios creen que se trataría de Jefferson Farfán. En el video publicado se puede observar como interpreta la canción "El señor de la noche" de Don Omar con un mensaje escrito en la publicación.

Lo que sentenció más la indirecta para Jefferson Farfán fue lo que escribió la salsera en los comentarios de su publicación afirmando que empezaron a molestarle cuando ella siempre habló bien. Como se recuerda, el exfutbolista participó como protagonista de un videoclip donde él habría mandado indirectas a la 'Patrona' y así, habría empezado este nuevo conflicto de 'dimes y diretes' por medio de canciones.

"Yo jamás he hablado de nadie, no me meto con nadie, pero si empiezan a molestarme cuando yo siempre he hablado bien, me encuentran! Gracias a todos por su cariño, los quiero", expresó Yahaira en los comentarios.