¡Fuego cruzado! Reimond Manco le responde a Christian Cueva: "Es pelear contra la pared"

La polémica entre Reimond Manco y Christian Cueva sigue dando de qué hablar. Esta vez, el exfutbolista se presentó en el programa "América Hoy" y aprovechó para aclarar lo que realmente pasó con su colega tras el cruce de palabras en redes y entrevistas.

Reimond Manco contesta a Christian Cueva por críticas en redes

Reimond Manco y Christian Cueva están en medio de un enfrentamiento que ha hecho estallar las redes. Todo empezó por unas declaraciones de Manco en su programa deportivo, donde opinó sobre el rendimiento de su colega, lo que no le gustó nada a Cueva, quien respondió con fuerza.

El exfutbolista Reimond Manco estuvo como invitado en el programa "América Hoy", donde aclaró lo que realmente pasó con el popular 'Aladino'. Todo comenzó cuando Janet Barboza le preguntó directamente que había pasado con Christian Cueva. Manco fue claro y dijo que no hubo problema personal, solo una opinión profesional.

"No ha pasado nada con Christian. Lo que pasa es que yo ya no juego fútbol profesional y por ende estoy en un podcast de fútbol. El trabajo es emitir una opinión, un análisis. Yo tengo una regla que es partir desde el respeto", explicó.

Janet le consultó qué no le gustó a Cueva. Reimond contó que no entiende exactamente qué fue lo que le incomodó a Cueva. Además, explicó que no pudo contestar una llamada del futbolista porque estaba ocupado con sus hijos.

"La verdad que no sé. Cuando tú tienes un podcast, hay otras páginas que sacan de contexto y cortan los videos", señaló. "Tengo cuatro hijos. Ando muy ocupado... Luego de la llamada sí vi el mensaje, pero vi un tono altanero", contó.

Pero lo que más llamó la atención fue la fuerte frase que soltó sobre discutir con Cueva y comentó que pensó luego de ver su mensaje.

"La pelea siempre es de dos. Entonces, ¿para qué entrar en esa discusión si a fin de cuenta tú discutes cuando puedes tener argumentos para poder defenderte? Pero si vas a discutir con una persona que evidentemente nunca va a entender o no quiere escuchar, es pelear contra la pared", sentenció.

Manco también dejó en claro que no tiene nada personal contra Christian Cueva ni contra ningún otro jugador.

"Sacando a Christian del contexto, porque ahora está haciendo las cosas bien, solo tiene que sostenerlo, yo me retiré del fútbol para entrar al medio de la comunicación y tengo que dar mi opinión porque para eso estoy trabajando. Siempre voy a partir del respeto. Yo no tengo nada en contra de ningún futbolista. El hecho de tener amigos futbolistas no exime de dar una opinión o crítica porque es mi trabajo", sentenció.

¿Qué le dijo Cueva a Reimond?

Por su parte, Christian Cueva habló sobre Reimond Manco en el podcast "Enfocados". Incluso lo retó a hablar cara a cara.

"Para que después me vengan a decir mier... que no estoy preparado para la selección. El hombre se quedó con su Sub-17... Yo le he escrito... Reimond Manco, nunca he tenido un problema contigo, pero que tengas un programa no te da garantías para hablar de mí... Te llamé, te escribí y nunca me contestaste. Discúlpame, cuando tú quieras te dejo mi dirección y nos juntamos", comentó.

Por ahora, ninguno ha dado señales de querer calmar las aguas. Reimond Manco insiste en que solo hace su trabajo y Christian Cueva se siente ofendido. ¿Se verán las caras para aclararlo o solo quedará en enfrentamiento en redes? Solo el tiempo lo dirá.