Pamela Franco celebra buen momento de Christian Cueva con Cienciano en pleno show: "Para ti, mi amor, salud"

Pamela Franco y Christian Cueva continúan demostrando que su relación sentimental se fortalece, pese a los cuestionamientos y rumores que los rodean. La cantante se mostró emocionada luego de que el futbolista anotara un gol durante el partido entre Cienciano y UTC. Esta victoria no solo generó alegría en el campo de juego, sino también en la vida personal del mediocampista.

Pamela Franco alienta a Cueva en pleno show

Durante una reciente presentación musical, Pamela Franco no dudó en celebrar el triunfo del equipo de su pareja, que goleó 6-0 a UTC por la Liga 1. En plena interpretación de "El Cervecero", la cumbiambera levantó su botella y lanzó un mensaje directo:

"Para ti, mi amor, salud. 6-0", generando aplausos entre los asistentes.

La cantante también expresó su orgullo por el buen momento que vive Cueva en lo futbolístico. Incluso insinuó la posibilidad de acompañarlo si se concreta una nueva oportunidad en el extranjero.

"Lo que venga, que todo sea positivo. Y donde esté, yo tendré que ir. Cuando hay amor, todo se puede. Lo único que te puedo decir es que el físico ha mejorado", comentó entre risas, dejando ver la complicidad que existe entre ambos.

Pamela Franco responde sobre chat de Cueva y Pamela López

Pamela Franco fue abordada por "América Hoy" luego de que el programa "Magaly TV La Firme" revelara unos chats de Christian Cueva y Pamela López. La aún esposa del futbolista reveló que tuvieron un intimidad dos días antes que Cueva anunciara su separación públicamente. Ante ello y las preguntas de la prensa, Pamela Franco respondió con mucha seguridad.

Cuando le preguntaron si en ese momento ya estaba saliendo con el futbolista, Pamela reaccionó sorprendida y respondió sin rodeos.

"No tengo nada qué hablar, no tengo nada qué hablar. (¿Supuestamente, en ese entonces, ya salía contigo?) No, no, no", dijo mientras abría los ojos con asombro ante la pregunta.

Con un gesto serio, Pamela Franco dejó en claro que ese tema no le afecta ni le quita la paz. Y fue contundente con su respuesta. La cantante fue firme y no quiso entrar en más detalles, dando a entender que no tiene nada que ocultar y que está tranquila con su pareja actual.

"Lo único que puedo decir es que no me afecta. Ya con eso ustedes saquen sus propias conclusiones porque se ha querido decir muchísimas cosas. Al final, él y yo sabemos la verdad", sentenció.

Pamela Franco continúa apoyando a Christian Cueva en su nueva etapa profesional y mantiene una postura firme ante las críticas. La pareja se muestra sólida y enfocada en vivir su relación sin dejarse afectar por rumores del pasado.