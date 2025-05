¿Distanciamiento definitivo? Eva Ayllón brilló por su ausencia en la boda de su hijo Francisco García

Francisco García Ayllón, hijo de la reconocida cantante criolla Eva Ayllón, celebró su matrimonio con Jessica este fin de semana en Chincha. Aunque el evento se realizó en un ambiente festivo y familiar, la ausencia de Eva no pasó desapercibida. Este detalle volvió a encender las especulaciones sobre el distanciamiento entre madre e hijo, agravado tras la denuncia que Francisco presentó contra Natalia Málaga, actual pareja cercana de la artista.

Durante la reciente edición del programa 'Amor y Fuego', se emitieron imágenes exclusivas del enlace matrimonial. Francisco llegó al altar del brazo de su tía Rosa Ayllón, mientras que su padre, Paco García, lo recibió al final del pasillo para entregarlo a su ahora esposa. Los votos matrimoniales emocionaron a todos los presentes.

"No dejaremos que cualquier inconveniente por grande que sea nos separe. Nos mantendremos en ellos siempre unidos", expresó Jessica. A su turno, el hijo de Eva respondió: "Pedimos a Dios que nos acompañe siempre en este amor y, como dice la canción, que nunca perdamos la gloria de amarnos".

Durante su llegada a la ceremonia, el productor musical Paco García fue consultado sobre la ausencia de Eva Ayllón. Sin querer entrar en detalles, solo se mostró feliz por el matrimonio de su hijo.

"Muy contento de verlo a él contento y feliz. Todo muy bien", respondió. Ante la insistencia por saber si la cantante aparecería, se limitó a decir: "No, no sé... No es un día para declarar, es un día para estar contentos y tranquilos".