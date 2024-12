Natalia Málaga huye tras preguntas sobre juicio con hijo de Eva Ayllón: "No conozco"

Natalia Málaga, la conocida exvoleibolista, volvió a ser el centro de atención luego de una inesperada reacción frente a un reportero de "Amor y Fuego". La exdeportista fue sorprendida durante su asistencia al concierto de Eva Ayllón, donde no dudó en abandonar rápidamente el lugar cuando comenzó a recibir preguntas sobre su conflicto legal con el hijo de la cantante, Francisco García Ayllón.

En el evento de Eva Ayllón, Natalia Málaga estaba disfrutando del espectáculo cuando fue abordada por un periodista de "Amor y Fuego". La primera pregunta fue sobre el juicio que enfrenta con Francisco García, quien, junto con su pareja, la denunció por haber causado daños a su vehículo.

Al escuchar la pregunta, Natalia no dudó en preguntar: "¿De qué canal eres?". Al recibir la respuesta de que se trataba de "Amor y Fuego", ella respondió de inmediato: "Amor y Fuego, no, no conozco ese canal. No lo conozco". Luego, sin dar más explicaciones, se apresuró a marcharse del lugar.