¡Lo echó! Alexa Samamé revela que Christian Domínguez le seguía escribiendo tras exponer su affaire

Christian Domínguez está en el ojo de la tormenta nuevamente ya que la conductora de radio Karibeña, Alexa Samamé, ha sacado más detalles sobre su pasada relación con el cantante de cumbia. Según con la estudiante de ingeniería, el popular 'Olluquito' le seguía escribiendo después que ella lo expuso en 'Magaly TV, la firme'.

Todo empezó cuando este último fin de semana Christian Domínguez se negó a subir al escenario en Chiclayo sino bajaban a Alexa; esto provocó que la figura de Karibeña en dicha ciudad se molestara mucho y decidió contar qué pasó a través de sus redes sociales.

Alexa Samamé echa a Domínguez

Samamé compartió varias historias en su cuenta de Instagram en la que relató que ella estaba animando el evento, a la que asistió junto a varios compañeros de la radio, pero en determinado momento le apagaron el micrófono y las luces, por lo que ella bajó para consultar si todo estaba bien y fue allí cuando le comentaron que Domínguez había pedido no compartir escenario con ella.

La actitud del cantante le habría molestado tanto que terminó por confesar que el ex de Vania Bludau no dejó de insistirle pese a que ella ya lo había expuesto en el programa de Magaly.

"Lo peor de todo es que después de todo el chongo que pasó en febrero, después de un mes me mandaba TikTok motivacionales y yo nunca le respondía, sólo recuerdo que le daba me gusta o lo dejaba en visto", contó Alexa.

Alexa Samamé arremete contra Domínguez

La joven modelo brindó declaraciones a 'Magaly TV, la firme' Tv' y calificó de llorón a Domínguez. "El señor Christian Domínguez, tengo entendido, ha hecho un show con el dueño de la discoteca para que no me presente. Se puso a llorar diciendo que si yo estaba ahí, no se iba a presentar por nada del mundo", expresó.



Además, le envío un fuerte mensaje al cantante de cumbia ya que sintió que se estaba interponiendo en su trabajo. "Que no sea maric.... Yo he venido a trabajar y creo que solamente es un evento que no vamos a chocar", sentenció.

No cabe duda que la nueva disputa pública entre Christian Domínguez y Alexa Samamé ha generado una ola de comentarios Y en medio de ello la locutora de Karibeña reveló que el cantante le escribía hasta hace unos meses